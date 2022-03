Il Paradiso delle signore trama 24 marzo: scontro tra Stefania e Gloria, Umberto misterioso

La trama della puntata del 24 marzo del Paradiso delle signore rivela che Ezio e Stefania riusciranno ad avere un momento di confronto. A fronte di quello che sembrerà essere un riavvicinamento, però, ci sarà un nuovo momento di scontro tra Stefania e Gloria.

Per quanto riguarda Umberto, invece, il commendatore comincerà a comportarsi in maniera piuttosto ambigua dopo quanto appreso da Flora. Lo scopo di Guarnieri, infatti, è quello di tenere all’oscuro Adelaide da tutto. Ci riuscirà?

Nuovo scontro tra Stefania e Gloria al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 24 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Gloria e Gemma faranno di tutto per esortare Stefania ad incontrare Ezio. Quest’ultimo, infatti, non ha colpe con la ragazza, pertanto, tra i due ci sarà un momento di confronto molto importante. Tuttavia, se da un lato Stefania sembrerà quasi vicina a perdonare suo padre e a riavvicinarsi a lui, l’atteggiamento che assumerà nei confronti di sua madre sarà completamente diverso.

Tra le due, infatti, ci sarà una nuova occasione di scontro che turberà parecchio entrambe le protagoniste. Ad ogni modo, Marco sarà sempre pronto ad ascoltare tutti gli sfoghi e gli stati d’animo di Stefania. Quest’ultima, infatti, gli racconterà tutto quello che è accaduto durante il confronto con Ezio. Su di una altro versante, poi, vedremo che Beatrice farà di tutto per riallacciare i rapporti con Dante.

Umberto in difficoltà nella puntata del 24 marzo

Al Circolo, invece, ci sarà grosso fermento. A generare maggiore sgomento sarà Ludovica, la quale prenderà una decisione inattesa. La ragazza, infatti, nel corso della puntata del 24 marzo del Paradiso delle signore, deciderà di mostrarsi in compagnia di Marcello. La loro vicinanza, in un luogo così lussuoso come il circolo, creerà un certo sgomento. I due, però, sembreranno non dare molto peso alla cosa.

Nel frattempo, Flora deciderà di aprirsi con la giovane Brancia e le racconterà tutto quello che sta affrontando dal punto di vista sentimentale. Dopo aver palesato i suoi sentimenti a Umberto, infatti, la donna sarà un po’ nel pallone. Anche in commendatore sarà piuttosto in difficoltà. Per tale ragione, si comporterà in maniera ambigua soprattutto nei confronti di Adelaide. L’uomo non vuole che la contessa venga a conoscenza dell’epilogo che sta prendendo la sua vita sentimentale. Riuscirà nel suo intento? Vedremo.