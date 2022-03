Milly Carlucci nella bufera, sospeso Il Cantante Mascherato: ecco cosa è successo

In queste ore sono spuntate delle notizie alquanto negative per Milly Carlucci e il suo futuro in Rai a causa di una drastica decisione che riguarda Il Cantante Mascherato. Nello specifico, l’azienda ha deciso di sospendere la trasmissione che va in onda il venerdì sera.

Questa, però, non è l’unica brutta notizia che riguarda Milly Carlucci. A quanto pare, anche un altro suo programma molto amato rischia di slittare. Scopriamo che cosa sta succedendo e perché si è arrivati a queste conclusioni.

Perché la Rai ha deciso di sospendere Il Cantante Mascherato

Il futuro di Milly Carlucci in Rai sembra essere seriamente compromesso a causa di una drastica decisione che riguarda Il Cantante Mascherato. Nello specifico, pare la Rai non abbia nessuna intenzione di proseguire l’esperienza del programma del venerdì sera. la quarta edizione della trasmissione, infatti, non sembra ci sarà. L’azienda è giunta a questa decisione così significativa a causa degli ascolti piuttosto bassi che stanno riscontrando gli ultimi appuntamenti.

Il talent show, infatti, non riesce a raggiungere i risultati sperati. Inoltre, come se non bastasse, le numerose polemiche che spesso stanno nascendo durante e dopo le messe in onda stanno generando molto sgomento. A quanto pare, il programma sembra essere un’appendice di Ballando con le stelle. Pertanto, avere due programmi simili tra loro sembra essere uno spreco.

Altra brutta notizia per Milly Carlucci

La seconda novità piuttosto drastica riguarda proprio quest’altro programma. Oltre alla sospensione de Il Cantante Mascherato, infatti, pare che Milly Carlucci dovrà affrontare delle amare novità anche in merito a Ballando con le stelle. Il programma dovrebbe partire, come di consueto, nel periodo autunnale. Quest’anno, però, potrebbe non essere così. Stando a quanto emerso nelle ultime ore da voci interne alla Rai, infatti, sembra proprio che il programma comincerà a febbraio.

Questa decisione sembra essere una conseguenza necessaria data dal fatto che in quel periodo dovrebbero andare in onda i mondiali di calcio 2022. Al momento, però, non ci sono ulteriori notizie in merito, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se, effettivamente, le cose prenderanno questa piega oppure no. In ogni caso, per Milly Carlucci si tratta di una batosta, in quanto aveva puntato molto soprattutto sul programma con i concorrenti in maschera. Purtroppo, però, il riscontro con il pubblico da casa non è stato positivo.