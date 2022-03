Anticipazioni puntata Uomini e Donne del 23 marzo: bacio per Gemma, sorpresa per Giovanna

Le anticipazioni della puntata del 23 marzo di Uomini e Donne rivelano che Gemma tornerà al centro dell’attenzione. Dopo che per diversi appuntamenti di lei non se n’è affatto parlato, oggi finalmente ci saranno delle novità.

Per quanto riguarda Ida e Alessandro, invece, dopo quanto accaduto nella puntata di ieri, i due decideranno di chiudere definitivamente la loro relazione. Pinuccia avrà un nuovo screzio con Tina, mentre per Giovanna ci sarà una bella sorpresa.

Colpo di scena per Gemma Galgani a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 23 marzo di Uomini e Donne vedremo che la conduttrice Maria De Filippi chiederà a Gemma Galgani di sedere al centro dello studio per raccontare le evoluzioni del suo percorso sentimentale nel programma. La donna, con grande gioia, racconterà di essere uscita con Franco la sera prima. Tra i due c’è stato un bell’avvicinamento, al punto da scambiarsi anche un bacio appassionato. La novità, chiaramente, genererà un certo sgomento in studio.

Tina interverrà per commentare l’accaduto e nascerà uno dei soliti disguidi. L’opinionista, poi, prenderà di mira anche Pinuccia, come sempre. La donna scoppierà in lacrime, anche se il siparietto, stavolta, durerà molto poco. Tra Ida e Alessandro, invece, la storia sembrerà definitivamente chiusa. I due, infatti, nella scorsa puntata hanno pesantemente discusso, al punto da arrivare a lasciarsi.

Giovanna riceve una sorpresa nella puntata del 23 marzo

La Platano non sembrerà disposta ad andare avanti nella relazione in quanto reputerà il cavaliere troppo indietro rispetto a lei. Grande sorpresa anche per Giovanna. La conduttrice le aveva promesso che le avrebbe procurato un apparecchio acustico per aiutarla a sentire meglio e ad interagire nel corso delle puntate. Ebbene, nella puntata del 23 marzo di Uomini e Donne vedremo che, finalmente, alla dama verrà consegnato tale apparecchio.

Armando, dal canto suo, continuerò la sua conoscenza con Anita e Alessandra. Con entrambe le cose sembreranno procedere abbastanza bene. Della faccenda, però, non sembrerà essere molto felice Diego che, infatti, non perderà occasione per attaccare il cavaliere napoletano. Nella parte conclusiva della puntata, inoltre, se ci sarà tempo, dovrebbe essere presentata anche la nuova tronista. Lei si chiama Veronica ed ha 26 anni. Ad ogni modo, nel caso in cui gli avvenimenti sopracitati dovessero prolungarsi per molto tempo, la presentazione della nuova arrivata potrebbe slittare al giorno successivo.