Prima lite all’Isola dei famosi, Floriana Secondi accusata di bullismo: cosa è successo (VIDEO)

All’Isola dei famosi è scoppiata la prima lite ufficiale di questa nuova edizione. Le protagoniste del diverbio sono state Floriana Secondi ed Estefania Bernal. Ad animare la discussione è stato, come di consueto, il tema delle ripartizioni delle faccende.

L’ex gieffina ha subito sfoderato gli artigli mostrando al resto del gruppo di essere una leader davvero agguerrita. Il suo modo di agire, però, ha fatto storcere il naso ad un bel po’ di persone, sia nel reality sia fuori. Vediamo cosa è successo.

La lite tra Floriana ed Estefania all’Isola dei famosi

Tra gli argomenti maggiormente degni di nota sull’Isola dei famosi c’è stato un diverbio piuttosto acceso tra Floriana Secondi ed Estefania Bernal. Tutto è cominciato nel momento in cui sull’isola è calata la notte. Il sole si è nascosto e con lui anche il buon umore e l’entusiasmo di alcuni concorrenti. Floriana, infatti, ha subito colto la palla al balzo ed ha sbottato contro la sua compagna d’avventura accusandola di essere poco partecipe delle mansioni da svolgere.

Lei, per contro, ci ha tenuto a palesare tutte le cose che, in questi soli primi giorni di permanenza, ha già fatto. Nello specifico, ha detto che si è subito data da fare per rendere la permanenza dei naufraghi sull’isola un po’ più gradevole. Successivamente, poi, la Secondi ha alluso al fatto che la sua interlocutrice sia una ragazzina immatura in quanto ha soli 20 anni, mentre lei ne ha 44.

La reazione degli altri naufraghi e dei telespettatori

Estefania non è stata molto partecipe durante la lite contro Floriana all’Isola dei famosi. Il suo atteggiamento è stato piuttosto passivo, pertanto, in molti hanno criticato il comportamento della Secondi. La prima ad intervenire sulla faccenda è stata Carmen Di Pietro, la quale ha alluso al fatto che i serpenti fossero già usciti dalla tana. Con queste parole, dunque, la donna ha voluto dare del serpente a Floriana.

Ad ogni modo, il comportamento della donna non è affatto piaciuto neppure al pubblico da casa. In molti, infatti, si sono riversati sui social accusandola di essere un po’ troppo bulla negli atteggiamenti nei confronti delle altre compagne d’avventura. Ricordiamo che Floriana e Antonio Zequila sono in nomination, pertanto, questo avvenimento potrebbe determinare la loro uscita dal reality show incentrato sulla sopravvivenza oppure no? Non ci resta che attendere per scoprirlo.