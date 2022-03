Paola Caruso rompe il silenzio su La Pupa e il Secchione Show: andrà nel programma? La verità

Paola Caruso andrà a La Pupa e il Secchione Show? Il 22 marzo è andata in onda anche la seconda puntata del reality show condotto da Barbara D’Urso e la pupa non ha fatto ancora il suo ingresso nel programma.

In questi giorni, inoltre, sono trapelate delle notizie piuttosto inattese sulla showgirl, secondo le quali pare fosse decisa a non entrare più a far parte del format. Dopo un po’ di rumor, però, è arrivata la verità.

Paola Caruso aggiorna sulle sue condizioni di salute

Nel corso della seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show, la conduttrice si è collegata con Paola Caruso ed ha ragguagliato i telespettatori in merito alle sue condizioni di salute. La conduttrice ha detto di sentire moltissimo la mancanza di Paola, tuttavia, è molto probabile che la donna possa presto entrare a far parte del programma. La Caruso, dal canto suo, si è detta estremamente felice che la conduttrice desideri fortemente la sua presenza nel format ed ha rassicurato tutti dicendo di stare molto meglio.

Dopo l’attacco allergico che ha avuto nelle scorse settimane, infatti, è stata sottoposta a delle terapie alquanto forti che la stanno rimettendo in sesto. Al momento, però, non è ancora pronta per entrare a far parte del reality show, pertanto, è necessario portare ancora un altro po’ di pazienza. La D’Urso, però, ha svelato quando la protagonista potrebbe entrare a far parte della trasmissione.

Ecco quando potrebbe sbarcare a La Pupa e il Secchione Show

La conduttrice, infatti, ha chiarito che, se Paola Caruso continuerà a stare meglio, la prossima settimana potrebbe sbarcare a La Pupa e il Secchione Show. Anche la showgirl ha confermato tale versione dei fatti. Questo intervento, dunque, ha avuto un duplice scopo. Da un lato ha rassicurato i numerosi fan che erano in pensiero per lei, considerando che nell’ultimo periodo la donna era sparita dai social.

In secondo luogo, però, questo aggiornamento è stato molto utile anche per chiarire, una volta per tutte, i rumor circolati in questi giorni relativi a presunti asti tra la protagonista e lo staff. Si è vociferato, infatti, che la Caruso volesse rinunciare definitivamente a prendere parte al programma di Italia 1. Dopo il collegamento di ieri, però, questa ipotesi sembra da non prendere assolutamente in considerazione. Bisogna solo pazientare un po’ di tempo prima di vedere la pupa in azione. (Clicca qui per il video)