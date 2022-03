Oroscopo 24 marzo 2022: soddisfazioni per Leone, progressi nel lavoro per Acquario

Secondo l’oroscopo del 24 marzo i nati sotto il segno del Toro vivranno una bella ripresa dal punto di vista sentimentale. Anche i Bilancia sono in fase ascendente, mentre i Sagittario devono essere meno orgogliosi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi vi sentite un po’ fiacchi, tuttavia, ci saranno cose da fare. Per tale ragione, cercate di mettere da parte i malumori e attivatevi per risolvere quanto prima tutte le faccende in sospeso.

Toro. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. I single, invece, potrebbero fare un po’ di fatica per trovare l’anima gemella. Siete persone tendenzialmente prive di pregiudizi, tuttavia, in questo periodo siete un po’ troppo selettivi.

Gemelli. Le previsioni del oroscopo del 24 marzo 2022 vi invitano a prendere delle decisioni. Talvolta lasciate che sia il destino a scegliere al vostro posto, ma questo non fa che rendervi spettatori passivi della vostra vita.

Cancro. In amore è importante trovare il giusto compromesso. Se avete avuto delle divergenze in passato, questo è il momento giusto per appianarle. Sul lavoro è importante mettersi in gioco per emergere.

Leone. Iniziate dalle piccole cose per riuscire a raggiungere dei traguardi importanti. In ambito professionale è importante essere attenti e scaltri e arrivare prima degli altri sulle cose.

Vergine. In amore siete piuttosto suscettibili. Mettetevi in gioco senza remore e senza pensare troppo alle conseguenze. In ambito professionale, invece, è tempo di allargare i vostri orizzonti.

Previsioni 24 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Pian piano state recuperando la forma fisica che negli ultimi giorni sembrava essere un po’ calata. In ambito professionale, invece, state gradualmente riguadagnando terreno.

Scorpione. Giornata interessante per quanto riguarda l’amore e il mondo delle mozioni in generale. Cercate di tenere alto il vostro umore in modo da riuscire ad affrontare al meglio ogni situazione.

Sagittario. L’Oroscopo del 24 marzo 2022 vi invita ad essere attenti. La prudenza non è mai troppa quando si tratta di lavoro e di nuovi accordi professionali. Imparate a mettere da parte l’orgoglio quando necessario.

Capricorno. Una buona notizia potrebbe rallegrare considerevolmente la vostra giornata. Non siate troppo frettolosi e cercate di trovare il tempo da dedicare a voi stessi e alle persone che vi circondano.

Acquario. Interessanti risvolti sul fronte professionale. Ci sono delle belle novità in arrivo, ma dovete cercare di essere preparati. In ambito sentimentale, invece, state vivendo degli alti e bassi, ma non tirate troppo la corda.

Pesci. Siete onesti e sinceri, ma talvolta finite per ingannare voi stessi pur di non ammettere quelli che sono i vostri sentimenti reali. Non fermatevi alle apparenze e datevi da fare per raggiungere i vostri obiettivi, sia in amore sia nel lavoro.