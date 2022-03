Il Paradiso delle signore spoiler 25 marzo: passione tra Dante e Beatrice, scontro Gemma Stefania

Nel corso della puntata del 25 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore farà di tutto per riuscire a salvare la sua storia d’amore con Anna. Flavia, invece, verrà messa al corrente di alcuni pettegolezzi che riguardano sua figlia Ludovica.

Gemma, dal canto suo, verrà a conoscenza di un retroscena che riguarda Stefania. Le due ragazze avranno un diverbio molto acceso. Infine, tra Dante e Beatrice scoppierà la passione. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Gemma fa una scoperta al Paradiso delle signore

Gli spoiler dell’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella del 25 marzo, rivelano che Salvatore non si darà per vinto e le proverà tutte per salvare la sua storia d’amore con Anna. Su di un altro versante, poi, vedremo che Flora tornerà in città e si troverà a dover fare i conti con una scoperta inattesa. In particolar modo, Fiorenza la metterà al corrente su alcuni pettegolezzi che stanno girando al Circolo sul conto di Ludovica.

La donna, chiaramente, non potrà fare a meno di ascoltare con estrema attenzione tutto quello che la sua interlocutrice avrà da dirle. Gemma, invece, riceverà un invito per andare a villa Guarnieri a cena da Marco. In tale occasione, però, verrà a conoscenza di un fatto piuttosto increscioso che riguarda Stefania. In particolar modo, scoprirà che la sua sorellastra si sia rifugiata da Marco durante il suo periodo di assenza da casa.

Scontri e baci passionali nella puntata del 25 marzo

Tutti, in realtà, credevano che la giovane si fosse rifugiata dalla zia Ernesta, ma questo non è mai accaduto. Gemma non prenderà affatto di buon grado la notizia, sta di fatto che sbotterà duramente contro Stefania. Le due ragazze, infatti, avranno un confronto piuttosto acceso che potrebbe compromettere il loro rapporto. Flavia, intanto, sarà spiazzata dalle notizie che apprenderà da Fiorenza e valuterà l’ipotesi di parlare direttamente con sua figlia.

Nella puntata del 25 marzo del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che tra Dante e Beatrice ci sarà un avvicinamento. Dopo diversi tira e molla, infatti, la donna si lascerà finalmente andare alle avances di Romagnoli. I due, quindi, si lasceranno trasportare dalla passione arrivando a scambiarsi un bacio molto passionale. Le pedine di Dante, dunque, stanno cadendo una ad una proprio come aveva immaginato il protagonista.