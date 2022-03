Isola dei famosi, spuntano concorrenti segreti: ecco chi sono e quando entreranno in gioco

In queste ore sono trapelate delle notizie piuttosto interessanti che riguardano l’Isola dei famosi e la presenza di alcuni concorrenti segreti. Nello specifico, pare che il cast del programma non sia ancora completo.

Nel corso delle prossime puntate, infatti, ci sarà l’ingresso di nuovi protagonisti, i quali avranno l’opportunità di cimentarsi in questa nuova avventura. A dare qualche delucidazione in più sulla faccenda è stato il settimanale Chi. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

Ecco una dei concorrenti segreti dell’Isola dei famosi

Nell’ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da mercoledì 23 marzo, è presente un articolo molto interessante che riguarda il reality show condotto da Ilary Blasi. In particolare, pare che i concorrenti dell’Isola dei famosi non siano solamente quelli che sono stati presentati nella puntata di lunedì scorso, ma pare ce ne siano altri segreti. Sul settimanale di Signorini, infatti, è stata sganciata una bomba secondo la quale in Honduras ci sarebbero anche altri concorrenti che mantengono segreta la loro identità.

Malgrado questo, però, il nome di una futura protagonista del reality show è trapelato. Lei è Patrizia Bonetti. Il nome dell’ex di Gianluca Vacchi è saltato fuori un po’ di tempo fa per errore. La produzione del reality show, infatti, aveva pubblicato per errore un contenuto in cui appariva la donna in tenuta da naufraga dell’Isola. Subito dopo questo psot fu rimosso ma, ormai, la notizia era già divenuta di dominio pubblico.

Aggiornamenti sui prossimi ingressi nel reality show

Stando a quanto rivelato dal magazine Chi, però, lei non sarebbe l’unica, ma ci sarebbe altri concorrenti segreti che presto sbarcheranno all’isola dei famosi. Tra di loro dovrebbe esserci un’altra ragazza molto sexy appartenente al mondo dello showbiz. Almeno per il momento, però, il nome di questa persona è rimasto nascosto, pertanto, non sappiamo di chi possa trattarsi.

Ad ogni modo, ciò che è emerso è che le persone in questione pare siano relegate in una zona misteriosa dell’Honduras in attesa che arrivi il loro momento. Se le identità di queste persone restano ancora ignote, del tutto certe sono quelle dei due concorrenti che giovedì entreranno nel vivo del gioco. Loro sono Guendalina Tavassi e suo fratello, che sarebbero già dovuti entrare lunedì scorso, ma poi il grande ingresso è stato spostato a giovedì prossimo.