Fedez ricoverato in ospedale, scoppia la bufera per le fake news: lui rompe il silenzio

Questo è un periodo molto delicato per la famiglia Ferragni-Lucia. Fedez, infatti, sta affrontando dei problemi di salute molto seri che lo hanno spinto addirittura ad essere ricoverato in ospedale. Data la delicatezza della questione, però, il cantante ha deciso di affrontare con il massimo riserbo possibile la faccenda.

Malgrado questo, sul web continuano a trapelare notizie inerenti le sue condizioni di salute che non hanno nessuna attinenza con la realtà. Le uniche informazioni a riguardo sono state date dal diretto interessato. Scopriamo cosa ha detto nelle ultime ore.

Le fake news sulle condizioni di salute di Fedez

Un po’ di giorni fa, come un fulmine a ciel sereno, è giunta una triste notizia che riguarda Fedez. Il rapper ha annunciato sui social di aver effettuato dei controlli medici che, purtroppo, hanno portato alla luce un grave problema di salute. Il protagonista ha detto che sarebbe stato disposto a parlarne con i fan, tuttavia, non in questo momento, in quanto è ancora troppo scioccato.

Anche se il protagonista sta provando a tenere per sé le faccende inerenti le sue condizioni di salute, qualcosa sta comunque trapelando attraverso i social. La giornata del 22 marzo, infatti, è stata molto importante per Fedez, il quale ha lasciato intendere di essere stato ricoverato in ospedale. Subito dopo la diffusione di questa notizia, sul web hanno cominciato a trapelare notizie inerenti i presunti motivi celati dietro questo ricovero.

Il cantante racconta di essere stato ricoverato in ospedale

Su alcuni settimanali sono state date informazioni anche piuttosto specifiche in merito all’ospedale in cui pare sia stato ricoverato Fedez e sulla ragione del ricovero. Ad ogni modo, nulla di quello che è trapelato in queste ore risulta verità. Sul web, infatti, in molti si stanno scagliando contro coloro i quali stanno facendo affermazioni sulle condizioni di salute del cantante senza averne la certezza.

L’influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha attaccato molte riviste di gossip accusandoli di produrre solamente fake news. Ad ogni modo, nel corso della giornata del 23 marzo è stato direttamente Fedez a rompere il silenzio sui social. Oggi, infatti, la sua secondogenita Vittoria compie un anno e il rapper e sua moglie hanno deciso di condividere un psot sui social dedicato a questo lieto evento. I due hanno detto che gli scatti sono stati effettuati con qualche giorno di anticipo in quanto i due sapevano che oggi il papà della piccola sarebbe stato ricoverato. Questo, dunque, conferma il ricovero del protagonista ma, per ora, non si sa altro.