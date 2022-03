Uomini e Donne, nella puntata del 24 marzo: Matteo dispensa baci, risvolto per Ida e Alessandro

Giovedì 24 marzo andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e non mancheranno gli episodi degni di nota. Per quanto riguarda il trono classico, vedremo che Matteo sarà al centro dell’attenzione per due esterne molto interessanti.

Al trono over, invece, si tornerà a parlare di Armando e poi sarà dato spazio anche a Ida e Alessandro. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso dalle anticipazioni della prossima puntata del talk show pomeridiano.

Cosa vedremo al trono over di Uomini e Donne

A partire dalle ore 14:45, su Canale 5, ci sarà come sempre l’appuntamento con Maria De Filippi e una nuova puntata di Uomini e Donne. Nella puntata del 24 marzo vedremo che verrà dato spazio sia ad esponenti del trono over sia a quelli del trono classico. In merito ai primi, vedremo che al centro dell’attenzione ci sarà di nuovo, Armando. Il protagonista siederà al cento dello studio per svelare come stia procedendo la frequentazione con Anita e Alessandra.

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, pare che il protagonista si troverà bene con entrambe, tuttavia, in studio non mancherà qualche piccola discussione che renderà il clima decisamente più bollente. Nella faccenda non potrà non intervenire Diego che, con una delle due donne ha avuto una frequentazione terminata solo poco tempo fa. Tra i due, dunque, ci sarà spazio per un nuovo diverbio.

Anticipazioni trono classico puntata del 24 marzo

Si aprirà di nuovo il capitolo legato ad Ida e Alessandro. Dopo le recenti discussioni, i due continueranno ad essere dell’idea di non poter continuare la loro frequentazione. Lei è troppo avanti rispetto a lui, pertanto, non si sente pronta a continuare in quanto teme di soffrire ancora una volta. Passando al trono classico, invece, nella puntata del 24 marzo di Uomini e Donne vedremo che Matteo solleverà un bel po’ di polemiche.

Il ragazzo dirà di aver portato in esterna sia Valeria sia Federica. Con entrambe è stato molto bene, al punto da baciarle tutte e due. Specie l’esterna con Federica si rivelerà particolarmente interessante in quanto il ragazzo le farà conoscere il suo cagnolino. In studio, però, la ragazza rimarrà molto male nel vedere che Matteo abbia deciso di baciare anche la sua rivale. Pertanto, tra i due ci sarà un piccolo battibecco. Valeria, invece, non sembrerà dare molto peso alla cosa.