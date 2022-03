Le principesse Selassiè prendono una drastica decisione dopo il GF Vip: ecco quale

Le principesse Jessica, Clarissa e Lulù Selassiè hanno rilasciato un’intervista al magazine Chi in cui hanno svelato la volontà di prendere una drastica decisione dopo il GF Vip. Le ragazze hanno commentato, chiaramente, la loro esperienza nel programma di Alfonso Signorini.

Tuttavia, si sono soffermate molto anche su quelli che sono i loro progetti futuri. Nello specifico, pare che tutte e tre abbiano le idee molto chiare sul da farsi. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

Ecco quale decisione hanno preso le principesse Selassiè dopo il GF Vip

Le principesse Selassiè hanno rivelato di aver preso una decisione molto importante dopo la loro partecipazione al GF Vip. In particolar modo, le tre ragazze hanno dichiarato che, dopo l’esperienza vissuta 24 ore su 24 in reciproca compagnia, hanno deciso di separare le loro strade. D’ora in avanti, infatti, si allontaneranno per inseguire i loro sogni. La convivenza non è stata sempre semplice per loro. Malgrado si amino reciprocamente, le ragazze sentono il bisogno dei propri spazi.

In merito a Jessica, come già palesato in passato, la protagonista ha detto che il suo più grande sogno sia quello di diventare una conduttrice televisiva, principalmente di un late show. La giovane sembra voler imitare un po’ il percorso di Tommaso Zorzi una volta uscito dal reality show da vincitore. Per quanto riguarda Clarissa, invece, lei è stata alquanto diretta in quanto ha ammesso di puntare a spodestare Adriana Volpe.

Come va la vita sentimentale alle tre sorelle

Il suo scopo, infatti, è quello di diventare opinionista del GF Vip, pertanto, farà di tutto per accaparrarsi la postazione di Adriana Volpe. La strada, però, sembra ancora piuttosto lunga. In merito a Lulù, invece, lei oltre che godersi la storia d’amore con il suo amato Manuel, desidera tantissimo diventare una cantante. Dopo aver annunciato la decisione presa dopo il GF Vip, le principesse Selassiè hanno parlato d’amore.

Lulùha ammesso di godersi tantissimo la convivenza con Manuel. Jessica, invece, continua ad essere invaghita di Barù, pertanto, è in attesa di un invito speciale da parte sua, oppure di un uomo misterioso con il quale intraprendere una relazione. Clarissa, invece, al momento è alquanto vaga dal punto di vista sentimentale. Nella sua vita pare ci sia una persona speciale, ma la sua identità resta un mistero. Dunque. non ci resta che attendere per vedere se le principesse riusciranno a realizzare tutti gli obiettivi che si sono prefissate.