Soleil Sorge fa un’inedita confessione su Gianmarco Onestini, poi la bomba di Luca (FOTO)

In queste ore Soleil Sorge ha fatto una confessione inedita che riguarda il suo ex cognato Gianmarco Onestini. Quest’ultimo sta affrontando la sua esperienza a La Pupa e il Secchione Show in qualità di secchione, mentre Soleil è l’opinionista.

La situazione è davvero parecchio intricata considerando che i due un tempo sono stati cognati. Malgrado questo, però, la Sorge non è sembrata affatto in imbarazzo ad interagire con lui e di recente ha fatto anche un’inedita confessione. Inoltre, Luca, il suo ex, ha sganciato una piccola bomba. Scopriamo di cosa si tratta.

La confessione di Soleil Sorge su Gianmarco Onestini

Soleil Sorge si è lasciata scappare qualche inedita confessione sull’ex cognato Gianmarco Onestini. Nello specifico, durante un’intervista rilasciata sul magazine Chi, la giovane ha spiegato di non provare alcun imbarazzo nel commentare le dinamiche del programma condotto da Barbara D’Urso inerenti il suo ex cognato. La ragazza, infatti, già durante la seconda puntata, non ha risparmiato qualche interessante stoccata contro il giovane.

Ad ogni modo, è stato durante l’intervista che ha fatto una confessione. Nello specifico, Soleil ha ammesso di essere stata lei la prima persona a spronare Gianmarco a cimentarsi nel mondo dello spettacolo. La giovane subito vide in lui del potenziale, pertanto, lo invitò ad iniziare questa carriera. A tal proposito, la giovane ha detto che, malgrado tutto quello che è accaduto, il suo ex cognato dovrebbe essere un po’ più riconoscente nei suoi confronti.

Luca Onestini va a La Pupa e il Secchione Show?

Soleil Sorge, chiaramente, è stata alquanto ironica sulla faccenda inerente la gratitudine di Gianmarco Onestini. Tuttavia, altrettanto degno di nota è anche un altro episodio. Nello specifico, infatti, Luca Onestini si è cimentato in un botta e risposta con i suoi fan di Instagram. In tale occasione, alcune persone hanno dichiarato di essere estremamente felici di vedere che sia tornato in Italia. Ricordiamo, infatti, che il protagonista si è, ormai, stabilito in Spagna.

Altri utenti, poi, gli hanno chiesto se ci sia possibilità di vederlo nuovamente in televisione. Ebbene, lui ha sganciato una notizia bomba. Nello specifico, ha detto che molto presto sarà presente in un programma televisivo. Al momento non ha potuto fare ulteriori spoiler, tuttavia, in molti hanno pensato che il programma in questione sia proprio La Pupa e il Secchione Show. Se questo fosse vero, vorrebbe dire che Luca e Soleil si troveranno faccia a faccia dopo tanti anni. Ce ne sarebbero da vedere delle belle.