Il Paradiso delle signore trama 28 marzo: Stefania si apre con Marco, Gemma in difficoltà

La trama della puntata di lunedì 28 marzo del Paradiso delle signore rivela che Gemma sarà profondamente turbata dopo lo scontro con Stefania. Malgrado questo, però, la ragazza deciderà di tenere tutto per sé.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Flavia tornerà all’attacco nella speranza di separare sua figlia Ludovica da Marcello. Stefania, dal canto suo, troverà ancora una volta in Marco la sua spalla su cui piangere.

Gemma e Stefania ai ferri corti al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di lunedì 28 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Gemma si comporterà in maniera piuttosto reticente con la famiglia. La giovane, infatti, terrà nascosto ai suoi cari lo scontro che ha avuto con Stefania poco prima. Ad ogni modo, la fanciulla si sentirà piuttosto incompresa e non saprà come comportarsi. Stefania, dal canto suo, andrà da Marco e gli confesserà che Gemma, ormai, sa tutto.

I due avranno un momento di confronto che li porterà ad avvicinarsi ancora di più. Il ritorno di Flavia in città, invece, sarà un problema per Ludovica. La donna, infatti, sembrerà particolarmente intenzionata a disunire sua figlia da Marcello. Non ha mai tollerato la loro vicinanza, pertanto, farà di tutto per impedire che la loro relazione possa proseguire. Della faccenda verrà messo al corrente anche Marcello. Flavia, infatti, manifesterà anche a lui tutto il suo dissenso per la relazione tra i due.

Trama 28 marzo: Beatrice sempre più presa da Dante

Il clima, dunque, tra i piccioncini diventerà piuttosto teso. Su di un altro versante, poi, nel corso della puntata del 28 marzo del Paradiso delle signore, vedremo che Salvatore continuerà a fantasticare sui progetti futuri insieme ad Anna. Il giovane sarà ignaro di tutte le riflessioni su cui si sta soffermando la donna in merito al suo trasferimento a Milano e all’ipotesi di tornare nel suo paese.

Dante, invece, continuerà a seguire il suo piano allo scopo di distruggere Vittorio. Il protagonista continuerà a credere che distruggere Conti sia la strategia migliore da seguire in questo momento. Nel frattempo, il suo legame con Beatrice diventerà sempre più forte. Dopo i momenti di passione che ci sono stati tra i due nel corso delle precedenti puntate, la donna sarà particolarmente su di giri. Nello specifico, vedremo che la protagonista comincerà a sentirsi sempre più legata a Romagnoli.