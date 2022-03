Davide Silvestri, dal GF Vip all’Isola dei famosi? La confessione inattesa (VIDEO)

Davide Silvestri, secondo classificato al GF Vip 6, potrebbe cimentarsi nuovamente nell’esperienza dell’isola dei famosi? L’attore prese parte al reality show incentrato sulla sopravvivenza un po’ di anni fa e fu per lui un’esperienza indimenticabile.

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Casa Chi, dunque, il protagonista ha spiegato se avrebbe piacere a fare di nuovo tale programma. Inoltre, ha raccontato anche altri retroscena sulla sua vita.

Davide parla dell’Isola dei famosi

Tra i personaggi più apprezzati del GF Vip che si è appena concluso c’è, sicuramente, Davide. Il ragazzo è riuscito a guadagnare il secondo posto, senza sollevare particolari scandali e polveroni nel corso della sua esperienza all’interno del reality show. Di recente, l’attore è tornato a parlare ai microfoni di Casa Chi ed ha fatto delle interessanti confessioni. Nello specifico, i giornalisti hanno chiesto a Davide Silvestri se, dopo il GF Vip, gradirebbe prendere parte di nuovo all’isola dei famosi.

Il giovane vi partecipò un po’ di tempo fa ed ebbe la possibilità di mettere alla prova se stesso e le sue paure. Ad oggi reputa quell’esperienza davvero forte, tuttavia, la rifarebbe volentieri. Ad ogni modo, il protagonista ci ha tenuto a chiarire che, almeno per quest’anno, non si sente affatto pronto a cimentarsi in quest’avventura in quanto reduce da sei mesi di permanenza all’interno di un altro reality show.

Silvestri e la verità sulla sua vita sentimentale

Per quanto il GF Vip sia decisamente meno provante dell’Isola dei famosi, Davide Silvestri ha ammesso che adesso deve pensare a se stesso e, soprattutto, al suo lavoro. Lui ha una birreria insieme al cugino, il cantante Kekko dei Modà. Mentre era in casa ha dovuto, chiaramente, trascurare il suo lavoro, pertanto, adesso ha davvero parecchio da recuperare.

Inoltre, adesso Davide deve anche concentrarsi sulla sua vita privata. Il protagonista ha ribadito di essere profondamente innamorato della sua fidanzata, pertanto, sogna anche di convolare a nozze. Con queste frasi, dunque, Davide ha implicitamente smentito tutti i pettegolezzi circolati in questi giorni sul rapporto con la sua compagna. Sul web, infatti, c’è chi ha messo in dubbio il fatto che i due stiano davvero insieme poiché dai loro account social non trapelano foto e video atti a dimostrare la loro effettiva unione.