Oroscopo 25 marzo 2022: Vergine un po’ isolati, Pesci contrariati

Secondo l’oroscopo del 25 marzo, i nati sotto il segno dei Gemelli devono risolvere le faccende in sospeso. I Vergine sono un po’ isolati, mentre i Bilancia sono in fase di miglioramento.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se ci sono stati dei contrasti in amore questo è il momento di recuperare. Non badate troppo alle apparenze e cercate di andare oltre la copertina. In amore dovete essere un po’ meno rigidi e allargare i vostri orizzonti.

Toro. Dal punto di vista professionale stanno per aprirsi delle opportunità soprattutto per coloro i quali intendono investire su se stessi. In amore, invece, potreste essere un po’ troppo distratti. Non trascurate le persone care.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 25 marzo vi invitano a risolvere entro oggi tutte le faccende più incresciose perché in fine settimana dovrete dedicarlo principalmente alle persone care. Siate cauti.

Cancro. Questo è un periodo caratterizzato da molti impegni, pertanto, cercate di seguire un piano. Evitate di prendere decisioni con troppa frettolosità. In ambito professionale è importante essere precisi.

Leone. Chi sta lavorando ad un nuovo progetto potrebbe incappare in qualche piccolo problema. Cercate di non dare molto peso alle critiche, soprattutto a quelle che non hanno nulla di costruttivo da offrirvi.

Vergine. In questo periodo vi sentite un po’ fuori dal mondo. In amore vi state dedicando molto ad una persona cara, tuttavia, potreste non essere ricambiati come vorreste. Aprite gli occhi sul lavoro.

Previsioni 25 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dopo aver vissuto qualche momento un po’ burrascoso, a partire dal 25 marzo, l’oroscopo vi invita ad essere più ottimisti. Sia in amore sia nel lavoro è importante essere risoluti e pratici, anche di fronte alle difficoltà.

Scorpione. Nella vita non si può piacere a tutti, quindi, prima ve ne facciate una ragione e meglio sarà. Non siate troppo severi con voi stessi e, soprattutto, non siate eccessivamente esigenti. I nati sotto questo segno meritano un po’ di riposo.

Sagittario. Non trascurate mai voi stessi e i vostri bisogni. In questo periodo siete stati molto impegnati, pertanto, potreste aver trascurato la vostra persona. Ricordate, però, che se non state bene prima con voi stessi non potrebbe esserlo con gli altri.

Capricorno. Non lasciatevi scalfire da quelli che proveranno in tutti i modi a tarpare le vostre ali. L’oroscopo vi è sorta di inseguire i vostri sogni e a non permettere a nessuno di impedirvi di realizzarli.

Acquario. In amore ci sono delle questioni da risolvere. Dopo aver vissuto qualche altro è basso, a partire da oggi ci saranno dei miglioramenti. Malgrado questo, però, è importante tenere l’umore alto.

Pesci. I nati sotto questo segno si sentono un po’ contrariati. Se ci sono delle faccende in sospeso, soprattutto dal punto di vista sentimentale, cercate di fare di tutto per risolverle quanto prima.