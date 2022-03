Barbara D’Urso perde anche la conduzione di Pomeriggio 5? Indiscrezione bomba: “Tutto dipende da…”

In queste ore stanno circolando delle brutte voci che riguardano Barbara D’Urso e il suo futuro a Pomeriggio 5. Nello specifico, attraverso la pagina Instagram “TvBlog” sono spuntate delle rivelazioni inedite in merito alla conduttrice.

Pare, infatti, che la guida del programma pomeridiano di Canale 5 sia fortemente in bilico per la conduttrice partenopea. Le sue sorti, infatti, sono nelle mani di un’altra trasmissione. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Barbara D’Urso messa alla prova da Mediaset?

La carriera di Barbara D’Urso pare stia affrontando una fase calante, dopo la chiusura di molte delle sue trasmissioni, anche Pomeriggio 5 pare sia a rischio. Il programma in sé pare non rischi nulla, in quanto l’azienda non starebbe valutando l’ipotesi di chiuderlo. Tuttavia, delle novità potrebbero essere apportate in termini di conduzione. Si vocifera, infatti, che tra i piani alti di Mediaset si stia seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di togliere a Lady Cologno anche la conduzione di questo programma.

A partire dal prossimo settembre, infatti, la guida del talk show pomeridiano potrebbe passare nella mani di un’altra conduttrice. Stando a quanto si apprende da TvBlog, infatti, pare che l’azienda stia “mettendo alla prova” la D’Urso per vedere se sia il caso di confermarla alla guida dei Pomeriggio 5 nella prossima edizione oppure no. Ma in cosa consiste questa prova?

Il suo futuro a Pomeriggio 5 dipenderebbe da La Pupa e il Secchione Show

A quanto pare, il futuro di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 potrebbe essere nelle mani de La Pupa e il Secchione Show. I vertici aziendali starebbero valutando l’andamento della trasmissione in termini di ascolti per decidere se sia il caso di riconfermare la D’Urso su Canale 5 o se allontanarla definitivamente. Gli ascolti del programma di Italia 1, purtroppo, non si stanno rivelando particolarmente esilaranti.

Il pubblico, infatti, non sembra essere particolarmente incuriosito dalle dinamiche, reputandole un po’ troppo simili a quelle che di solito si verificano in altri programmi della conduttrice o al GF Vip. Pertanto, pare che se gli ascolti dovessero continuare a calare, la D’Urso potrebbe perdere anche lo scettro del talk pomeridiano di Canale 5. Al momento, però, non vi è nessuna notizia certa in quanto i piani alti di Mediaset sono abbottonatissimi sulla faccenda. Ad ogni modo, non ci resta che attendere i prossimi mesi per vedere se questi rumor hanno un fondo di verità oppure no.