Fedez svela di avere un tumore: le foto inedite dell’intervento e come sta adesso (VIDEO)

Dopo giorni di lunghi silenzi, di supposizioni e fake news, finalmente Fedez ha deciso di parlare e di svelare quale sia la sua malattia, il rapper ha un tumore. Il marito di Chiara Ferragni è voluto intervenire sui social per aggiornare i suoi follower circa le sue condizioni di salute.

Il protagonista, però, ha trovato il coraggio di raccontare tutto solo dopo essersi sottoposto ad una delicata operazione chirurgica della durata di sei ore. Pertanto, vediamo come sta adesso e come hanno reagito sua moglie e i suoi figli alla notizia.

Fedez parla della scoperta del tumore

Fedez è intervenuto sui social ed ha raccontato di avere un tumore al pancreas. Il cantante ha detto che la scorsa settimana i medici gli hanno diagnosticato una particolare forma di tumore che, per sua fortuna, è stata scoperta in tempo. In caso contrario, infatti, le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi. Ad ogni modo, il protagonista ha detto che due giorni fa ha effettuato l’operazione che, fortunatamente, pare sia andata a buon fine.

L’intervento è durato sei ore ed ha comportato l’asportazione di una buona parte di pancreas, tumore compreso. Ad ogni modo, al momento Fedez è ancora ricoverato in ospedale in quanto deve stare sotto controllo onde scongiurare qualunque effetto collaterale. Adesso, però, il cantante ha detto di sentirsi molto meglio, pertanto, non vede l0ora di poter tornare a casa dai suoi due figli.

I contenuti inediti di prima e dopo l’operazione

Proprio parlando dei due bambini, Fedez ha voluto pubblicare anche altri contenuti in cui ha mostrato delle scene inedite accadute poco dopo la scoperta del tumore. Nello specifico, il protagonista ha mostrato un video in cui suo figlio Leone gli ha fatto un regalo poco prima del suo intervento. Il piccolo ha scritto su una tavoletta di volere molto bene al suo papà. Queste parole, chiaramente, hanno molto emozionato il marito di Chiara che, infatti, è scoppiato in lacrime ed è stato costretto ad interrompere la clip.

Successivamente, poi, il rapper ha mostrato anche le foto dell’intervento e quella del suo addome con una profonda ed evidente cicatrice proprio al centro. Malgrado questo, però, adesso il volto di Fedez è molto più rilassato in quanto il peggio sembra ormai alle spalle. Adesso non gli resta che rimettersi e tornare a casa.