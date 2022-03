Uomini e Donne anticipazioni 25 marzo: novità per Armando, Luca taciturno

Venerdì 25 marzo ci sarà un nuovo appuntamento con Uomini e Donne e in tale occasione vedremo che si continuerà a parlare dei tronisti. La scorsa puntata di è conclusa con Matteo al centro dello studio, il quale ha avuto la possibilità di confrontarsi sia con Federica sia con Valeria.

Luca, invece, è apparso particolarmente taciturno, cosa che si estenderà anche nella puntata di oggi. Per quanto riguarda il trono over, invece, al centro dell’attenzione ci sarà nuovamente Armando, il quale darà luogo ad un nuovo show.

Ancora polemiche al trono di Matteo di Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 25 marzo di Uomini e Donne vedremo che si continuerà a parlare di Matteo. Il ragazzo ha portato in esterna sia Federica sia Valeria e si è scambiata un bacio con entrambe. Le due ragazze, chiaramente, sono rimaste molto male in quanto credevano entrambe di essere state le uniche a ricevere quel bacio così passionale. In studio dunque, le due donne hanno avuto una discussione, la quale si protrarrà anche nella messa in onda di oggi.

La più provata sarà Federica, la quale si mostrerà particolarmente infastidita dal comportamento del tronista. Lui, dal canto suo, proverà a giustificare il suo comportamento dicendo di aver agito in quel modo perché sente di essere legato ad entrambe le ragazze, per ragioni chiaramente differenti. Una volta archiviata la faccenda, poi, si passerà a trattare altri argomenti.

Armando show nella puntata del 25 marzo

In merito a Luca, nella putata del 25 marzo di Uomini e Donne vedremo che il ragazzo sarà particolarmente taciturno. Di lui, infatti, non si parlerà molto. Ad ogni modo, sta proseguendo la conoscenza di Soraya e di Lili e anche al suo trono non mancheranno i momenti di scontro. Per quanto riguarda il trono over, invece, Armando sarà interpellato nuovamente, stavolta non per commentare le dinamiche tra Ida e Alessandro, i quali hanno deciso di chiudere.

Il cavaliere sta conoscendo due dame, con le quali si sta trovando piuttosto bene. Soprattutto con una di loro, però, si apriranno dei dibattiti piuttosto forti a causa del fatto che lei è uscita con Diego in passato. In merito a Biagio, invece, non si sa se lui sia uscito o meno con qualche dama in questi giorni. Pertanto, non ci resta che attendere la puntata per scoprire cosa accadrà.