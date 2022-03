Agenzie di comunicazione e servizi video

Uno dei servizi più richiesti dalle aziende, ma anche da piccoli imprenditori e dalle start-up riguarda proprio il mondo dei video. Per anni il focus è stato concentrato sulle immagini, che dovevano riempire pagine web, comunicazioni email e social, per esaltarne i contenuti e generare coinvolgimento ed emozioni nell’utente finale.

Oggi la tendenza non è cambiata, ma ad essa si è affiancata una particolare attenzione al mondo dei video, che ha conquistato praticamente tutti gli ambiti. I contenuti video ormai sono presenti ovunque e questa tendenza sembra in continuo aumento.

Anche la richiesta di professionisti che operano in questo settore ha subito un incremento impressionante: sono sempre di più le persone incuriosite dal comparto video, che si formano per realizzare contenuti ad hoc per aziende e piccoli imprenditori.

Perché l’interesse per i contenuti video

Come mai si è registrato questo trend in crescita negli ultimi anni? I motivi del successo dei video contents è analogo a quello delle immagini, da sempre utilizzate per comunicare efficacemente e per realizzare campagne pubblicitarie evocative e capaci di suscitare reazioni positive nei consumatori.

Questi risultati paiono essere rafforzati e amplificati con l’uso dei video e, proprio per questo, la capacità narrativa di questi contenuti ha suscitato sempre maggiore interesse, fino a diventare un vero e proprio strumento di marketing, indispensabile per le aziende che operano a scopo commerciale.

Sempre per questo motivo, le agenzie di comunicazione come Parklab.eu nel corso del tempo si sono organizzate includendo nell’organico professionisti o team interni specializzati, in grado di realizzare video professionali di ogni genere, per soddisfare le richieste del mercato.

Tipologie di servizi

Sono diversi i servizi che possono essere richiesti alle agenzie di comunicazione. Uno tra i più gettonati è la realizzazione di video aziendali, creati per raccontare la realtà e la storia di un particolare brand.

In questi contenuti vengono evidenziati i valori e gli obiettivi dell’azienda, ma in alcuni casi si entra anche nel merito dei processi produttivi, volti a rendere consapevole il cliente delle fasi di produzione o del confezionamento dei servizi rivolti a esigenze specifiche.

Le animazioni video sono poi utilissime per raccontare dati e spiegare processi in modo dinamico e divertente. Questi contenuti riescono a catturare efficacemente l’interesse dell’utente e trasmettono in pochi secondi i messaggi desiderati, in modo impattante e produttivo.

Ci sono poi servizi specifici come la realizzazione di video per i social media, che possono durare da poche decine di secondi a qualche minuto e che devono essere registrati in formati appositamente studiati per queste piattaforme.

Gli stessi video oltre a essere usati sui profili e sulle pagine aziendali, possono anche essere inseriti in campagne promozionali a pagamento, mirate a specifici obiettivi di business che possono essere la conversione, la raccolta di contatti o altre finalità.

Le agenzie di comunicazione sono anche validi partners per documentare grandi eventi e convegni, come i lanci di nuovi prodotti e servizi che possono anche comprendere dirette streaming e raggiungere tempestivamente un pubblico remoto.

I contenuti video sono quindi ormai diventati uno strumento di marketing essenziale per qualsiasi azienda che opera in ambito digitale o che sfrutta il web per farsi conoscere. Possono avere svariati impieghi e soddisfare diversi bisogni, ma hanno sempre in comune il fine di “raccontare” una storia, un evento, un prodotto o un servizio, in modo efficace e facendo appeal sul consumatore finale.

La tecnologia sta inoltre favorendo sempre di più chi opera in questo settore, offrendo la possibilità di effettuare riprese video sempre più spettacolari e assolutamente impensabili fino anche solo a pochi anni fa.