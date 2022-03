Nicolas Vaporidis ha infranto il regolamento dell’Isola dei famosi? Scoppia il cellulare-gate (VIDEO)

L’Isola dei famosi 2022 ci ha messo poco ad entrare nel vivo delle dinamiche, in queste ore, infatti, è già trapelata la notizia secondo cui Nicolas Vaporidis avrebbe infranto il regolamento. L’attore ha avuto una pesante discussione con Floriana Secondi.

Quest’ultima si è comportata un po’ come fece qualche anno fa Eva Henger con Francesco Monte ed ha svelato una presunta infrazione commessa dal suo compagno d’avventura. Il palapa è scoppiato il caos. Vediamo cosa è successo.

Floriana accusa Nicolas di aver infranto il regolamento

Nicolas Vaporidis ha davvero infranto il regolamento dell’Isola dei famosi. Durante la puntata di giovedì Floriana ha mosso delle accuse molto pesanti, che hanno contribuito ad inasprire il clima tra i concorrenti anche nelle ore successive. Nello specifico, la donna ha insinuato di essere a conoscenza del fatto che l’attore avesse adoperato un cellulare mentre fosse recluso in isolamento in hotel. A nessuno è permesso avere dispositivi elettronici dal momento in cui viene messo piede in Honduras.

Tuttavia, la donna ha detto di aver sentito il giovane parlare al telefono per ben cinque giorni prima dell’avvio del programma. La Secondi ha adoperato dei toni piuttosto accesi che, in men che non si dica, hanno sollevato un enorme polverone. La donna, poi, ha accusato il suo interlocutore di aver portato con sé anche un rasoio per i capelli, cosa sempre vietata dalle regole del programma.

La replica di Vaporidis sulla presunta infrazione all’Isola dei famosi

Il clima è degenerato, sta di fatto che Floriana ha dato dell’infame esaurito al suo compagno d’avventura, implicando l’intervento di Ilary Blasi. La conduttrice, infatti, ha redarguito la protagonista invitandola a moderare i toni. Nicolas Vaporidis, dal canto suo, ha smentito di aver infranto il regolamento dell’Isola dei famosi. Il giovane, infatti, ha detto di non avere nessun cellulare con sé.

Se in camera lo hanno sentito parlare è perché leggeva o parlava ad alta voce per fare delle prove, ma non parlava assolutamente con nessuno. In merito al rasoio per i capelli, invece, ha dichiarato di averlo portato con sé per ragioni di salute. Al momento, però, la produzione del programma non ha preso provvedimenti ai danni del ragazzo. Non ci resta che attendere per vedere se la sua carriera nel reality show avrà la stessa durata di quella di Francesco Monte.