Giulia Salemi gravidanza, la showgirl mostra la pancia? Gli ultimi aggiornamenti (FOTO)

Un po’ di giorni fa avevamo parlato della possibilità che Giulia Salemi potesse essere incinta e in queste ore sono trapelate ulteriori informazioni sulla sua ipotetica gravidanza. Nello specifico, infatti, sono spuntate delle segnalazioni inerenti uno shooting fatto dalla giovane in cui avrebbe finalmente sfoggiato la sua pancia.

Le immagini in questione stanno diventando virali, al punto che la notizia sta prendendo sempre più piede. Vediamo cosa è accaduto e se la diretta interessata è intervenuta in qualche modo per commentare.

L’aggiornamento sulla possibile gravidanza di Giulia Salemi

La notizia inerente la possibile gravidanza di Giulia Salemi sta facendo il giro del web. Un po’ di giorni fa, Pierpaolo Pretelli aveva compiuto un gesto inaspettato. Il ragazzo, infatti, aveva baciato la pancia della sua fidanzata fomentando le curiosità e i dubbi dei loro numerosi fan. Ad ogni modo, in queste ore sono trapelate ulteriori informazioni a riguardo. Nello specifico, una fan dell’influencer Deianira Marzano ha fatto una segnalazione in cui ha mostrato le immagini di uno shooting a cui ha partecipato Giulia.

Dalle foto in questione sembra apparire in maniera piuttosto evidente ed esplicita una pancia sospetta. Inoltre, la Salemi appare solare e piena di gioia e vitalità, pertanto, la maggior parte dei suoi fan è convinta che la donna sia realmente in dolce attesa. Deianira, dal canto suo, non ha potuto ignorare la faccenda, sta di fatto che ha condiviso uno degli scatti in questione sul suo profilo Instagram. (Continua dopo la foto)

Giulia e Pierpaolo estremamente felici

La donna, poi, ha aggiunto che, qualora fosse vero, sarebbe una notizia davvero meravigliosa. Al momento, però, Giulia Salemi non ha ancora rotto il silenzio in merito alla sua ipotetica gravidanza, pertanto, bisogna attendere prima di poter dare per certa questa informazione. Il rapporto tra Giulia e Pierpaolo, però, sta procedendo a gonfie vele. Proprio nelle scorse ore i due si sono resi protagonisti di esilaranti video inerenti la loro quotidianità.

Pretelli è estremamente giocherellone, sta di fatto che ieri sera a letto ha finto di estrarre i numeri della tombola da un barattolo di caramelle. Giulia ha immortalato la scena ed è apparsa molto serena e felice. Insomma, tra i due non potrebbe andare meglio di così. Non ci resta che attendere per vedere se ci sarà anche il lieto annuncio.