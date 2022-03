Il Paradiso delle signore spoiler 29 marzo: notizia inattesa sulla figlia di Beatrice, Stefania spiazza tutti

Martedì 29 marzo andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. Gli spoiler rivelano che Stefania prenderà una decisione inattesa per dimostrare a Gemma di non aver agito in cattiva fede nei confronti di Marco.

Dante, dal canto suo, lavorerà alla realizzazione di un nuovo piano diabolico, mentre per quanto riguarda Beatrice, la donna verrà spiazzata da una notizia inattesa. Giungerà una telefonata dal collegio in cui vive sua figlia Serena. Scopriamo cosa succederà.

Stefania prende una decisione inattesa al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 29 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Stefania starà molto male per i disguidi con Gemma. La ragazza cercherà di far capire alla sua sorellastra di non aver agito in cattiva fede nei confronti di Marco. Proprio per rendere maggiormente credibile la sua posizione. la giovane prenderà una decisione inerente la sua professione. Nello specifico, deciderà di abbandonare la redazione per evitare di stare a contatto con Marco. La notizia, chiaramente, lascerà tutti spiazzati, ma servirà a rasserenare Gemma?

La situazione è più delicata del previsto, in quanto è lo stesso Marco a mettere in dubbio il suo rapporto sentimentale con Gemma. Il ragazzo, infatti, riconoscerà l’esistenza di alcune problematiche e deciderà di parlarne con Flora. Su di un altro versante, poi, vedremo che Marcello apprenderà che Salvatore sti a valutando l’ipotesi di lasciare la città per inseguire Anna.

Spoiler 29 marzo: Beatrice spiazzata da una telefonata

Il ragazzo si sente troppo legato alla Imbriani, pertanto, sembra sia disposto a tutto pur di stare accanto a lei. Nella puntata del 29 marzo del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che Dante proseguirà con il suo piano per distruggere Vittorio. La sua prossima mossa sarà quella di rovinare l’evento legato al pesce d’aprile, che di solito si tiene attualmente in occasione del 1° di aprile.

Infine, nella parte conclusiva dell’episodio, vedremo che Beatrice verrà colta alla sprovvista da una notizia inattesa. Nello specifico, la donna riceverà una chiamata dal collegio in cui si trova sua figlia Serena. La notizia la lascerà spiazzata, pertanto, deciderà di rivolgersi a Dante per richiedere il suo aiuto. L’uomo si mostrerà ben disposto a venire in soccorso della donna con cui ha instaurato una relazione. Ma di cosa si tratterà? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.