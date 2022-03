Oroscopo 26 marzo 2022: novità per Ariete, Bilancia verso un cambiamento

Secondo l’oroscopo del 26 marzo, i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero fare fatica a prendere delle decisioni. I Toro, invece, devono essere più determinati. Vediamo le previsioni astrali segno per segno per la giornata di sabato.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono delle novità all’orizzonte, sia dal punto di vista sentimentale sia professionale. Cercate di tenere gli occhi ben aperti per quanto riguarda le nuove opportunità. Buon momento anche per i single.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 26 marzo esortano i nati sotto questo segno ad impegnarsi un po’ di più per riuscire a realizzare i propri obiettivi. Non siate troppo severi con voi stessi e con gli altri e, soprattutto, non esprimete giudizi affrettati.

Gemelli. In ambito professionale siete un po’ confusi. Se state pensando di apportare delle modifiche consistenti alla vostra vita, forse è il caso di darsi da fare. Non prendete sotto gamba certe situazioni che si presenteranno sul vostro cammino.

Cancro. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Specie le relazioni stabili e durature hanno buone possibilità di evolvere in qualcosa di migliore e di più importante. Sul lavoro, invece, siete un po’ indecisi.

Leone. La perseveranza vi sarà di grande aiuto. Non impelagatevi in faccende troppo complesse e cercate di andare dritti al punto. In ambito professionale siete piuttosto sicuri di voi.

Vergine. Spesso avete come la sensazione di nona vere abbastanza tempo a vostra disposizione per riuscire a fare tutte le cose che dovete fare. Dal punto di vista professionale dovete mettervi in gioco.

Previsioni 26 marzo 2022 da Bilancia a Pesci

Bilancia. Un grande cambiamento sembra essere all’orizzonte. Imparate ad essere un po’ più risoluti e ad avvilirvi di meno nel momento in cui venite a contatto con situazioni sgradevoli. Siate più flessibili in amore.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 26 marzo vi invitano ad essere pazienti. Non prendete decisioni affrettate dal punto di vista professionale e imparate ad ingoiare anche qualche rospo.

Sagittario. Sul lavoro è importante non darsi mai per vinti. Se state pensando di cambiare alcuni aspetti della vostra vita e delle vostre relazioni interpersonali, forse è il caso di prestare maggiore attenzione alle persone di cui potrete fidarvi.

Capricorno. Giornata di alti e bassi dal punto di vista sentimentale. Non siate troppo frettolosi nella speranza di riuscire a portare a compimento tutto quello che avevate immaginato.

Acquario. Nella vita è importante prestare attenzione alle piccole cose. Sia in amore sia nel lavoro dovete essere un po’ più sicuri di voi. Dal punto di vista del lavoro non dovete essere troppo esigenti in questo momento.

Pesci. Giornata di risvolti in amore. Dal punto di vista professionale, invece, è il caso di mantenere la calma e di non infervorarvi per questioni futili. La Luna è un po’ contraria e questo rende difficile il prendere delle decisioni.