Malore a Uomini e Donne, ex cavaliere di Gemma colpito da un infarto: cosa è successo e come sta adesso

In queste ore, i fan di Uomini e Donne sono stati spiazzati da una notizia inaspettata inerente un ex cavaliere che ha avuto un infarto. La persona in questione è un ex corteggiatore di Gemma Galgani che, attraverso un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha fatto un racconto agghiacciante.

L’uomo ha vissuto un grave lutto in quanto dopo il programma ha perso sua sorella. A seguito di questo evento traumatico, poi, è stato colpito da un infarto per cui è stato necessario procedere con delle operazioni. Vediamo come sta adesso e come ha reagito Gemma.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne racconta di aver avuto un infarto

Un ex cavaliere di Uomini e Donne ha raccontato di essere stato colto da un infarto non molto tempo fa. Il protagonista di questo increscioso racconto è stato Costabile Albore. Lui ha partecipato al talk show pomeridiano un po’ di tempo fa per conoscere Gemma Galgani. I due si sono frequentati per un po’ di tempo, ma poi la storia è giunta al capolinea in quanto si è evinto che, probabilmente, non fossero fatti l’uno per l’altra.

Ad ogni modo, il protagonista ha spiegato di aver subito un grave lutto, che lo ha portato ad avere un malore molto importante. Nello specifico, è stato colto da un infarto. Il cavaliere ha detto che le sue coronarie sono state occluse ed ha avuto quattro bypass. Inoltre, anche le carotidi risultavano occluse. La situazione era piuttosto compromessa, sta di fatto che il protagonista ha avuto due operazioni a distanza di pochissimo tempo.

Come sta ora Costabile e il messaggio di Gemma Galgani

A distanza di un po’ di tempo dall’infarto, l’ex cavaliere di Uomini e Donne sembra stare bene, tuttavia, continua a rimanere la paura vissuta in quei momenti di terrore. Nel corso dell’intervista, poi, Costabile ha parlato anche di Gemma. A tal proposito, ha detto che dopo la sua uscita dal talk show pomeridiano, i due non si sono più visti, pertanto, è scongiurata l’ipotesi di un ritorno di fiamma tra loro.

Malgrado questo, però, Gemma ha comunque voluto spendere qualche parola per commentare l’intervista di Costabile. La donna, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha mostrato il numero del settimanale di Uomini e Donne uscito venerdì ed ha voluto mandare un saluto speciale al suo ex spasimante.