Uomini e Donne anticipazioni puntata lunedì 28 marzo: le prime uscite di Veronica, liti tra gli over

Lunedì 28 marzo comincerà una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne. In tale occasione dovrebbe essere trasmessa la prima parte della registrazione effettuata il 20 marzo. L’appuntamento è fissato, come di consueto, su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le dinamiche che verranno menzionate riguardano sia gli esponenti del trono classico, sia quelle del trono over. Specie tra i più adulti nasceranno delle discussioni particolarmente accese. Vediamo tutto quello che succederà.

Nuove liti al trono over di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 28 marzo di Uomini e Donne rivelano che in studio si tornerà a parlare di Pinuccia. La dama, ormai, sta rubando la scena a Gemma in quanto è diventata il nuovo bersaglio di Tina Cipollari. Quest’ultima proprio non gradisce il suo modo di fare in quanto la reputa troppo scortese e acida con i cavalieri con i quali si relazione. Proprio per tale ragione, tra le due scoppierà un nuovo diverbio.

Il capitolo Ida e Alessandro, invece, pare sia drasticamente chiuso. Di loro, infatti, non si parlerà affatto in quanto la loro relazione sembra sia giunta al capolinea in maniera irrimediabile. Particolarmente degno di nota, invece, sarà il percorso di Armando, che in questo periodo sta frequentando due corteggiatrici. Soprattutto con una di loro, però, le cose sembra non stiano andando molto bene.

Le prime impressioni di Veronica nella puntata del 28 marzo

Durante la puntata del 28 marzo di Uomini e Donne, poi, vedremo che il cavaliere napoletano avrà un alterco piuttosto pesante con Franco. I due si scontreranno in maniera piuttosto pesante animando di parecchio i toni. Nel corso di una precedente messa in onda c’è stata la presentazione della nuova tronista Veronica. La ragazza si è subito contraddistinta per la sua schiettezza e la sua simpatia.

Nella puntata, quindi, vedremo che la padrona di casa chiederà alla ragazza come si stia trovando nel programma in questi suoi primi giorni di permanenza. La giovane sembrerà piuttosto a suo agio e racconterà di essere uscita anche con un primo corteggiatore. I due hanno avuto un’esterna dai risvolti non propriamente positivi. Per tale ragione, nel corso della messa in onda vedremo che la ragazza dichiarerà di voler interrompere la conoscenza con lui. Il giovane, dunque, saluterà i presenti in studio e andrà via dalla trasmissione. Insomma, non si può certo dire che Veronica non sia una persona schietta.