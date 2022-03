Alex Belli replica alle recenti accuse di Davide Silvestri: la velenosa stoccata (FOTO)

L’amicizia tra Alex Belli e Davide Silvestri pare proprio non sia destinata a proseguire una volta terminato il GF Vip. I due ragazzi, infatti, si sono lanciati delle velenose stoccate in queste ore.

Il primo a cominciare è stato l’ex protagonista di Vivere che, nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi, ha attaccato l’ex compagno d’avventura. Quest’ultimo, una volta apprese le sue dichiarazioni, non ha risparmiato a rispondergli per le rime. Vediamo cosa è successo.

Il duro attacco di Davide Silvestri contro Alex

In questi giorni, Davide Silvestri ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui è tornato a parlare della sua esperienza al GF Vip e poi ha lanciato una stoccata ad Alex Belli. Nello specifico, il protagonista ha accusato il suo ex coinquilino di aver marciato un po’ troppo sulla faccenda della “chimica artistica”. Davide, infatti, non ha potuto fare a meno di ammettere che, ad un certo punto del suo percorso nel reality show, si augurava che Belli abbandonasse il gioco in quanto non lo sopportava più.

Malgrado all’inizio tra loro fosse nata un’amicizia molto bella, con il passare delle settimane qualcosa si è drasticamente sgretolato. Secondo il punto di vista di Silvestri, le cose avrebbero cominciato a cambiare nel momento in cui Alex ha cominciato ad esagerare un po’ troppo con la storia del triangolo amoroso con Delia e Soleil. Ad ogni modo, dopo l’intervista del protagonista, è arrivata la risposta dell’ex attore di Centovetrine.

Belli replica per le rime all’ex coinquilino del GF Vip

Alex Belli, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui ha ripreso uno stralcio dell’intervista rilasciata da Davide Silvestri per Casa Chi. L’attore si è detto piuttosto seccato dal fatto che, per far parlare di sé, le persone devono necessariamente tirare in ballo lui. In seguito, poi, il protagonista ha voluto attaccare il suo, ormai, ex amico, dicendo che grazie alla sua “chimica artistica” è riuscito ad intrattenere il pubblico e ad appassionarlo per ben 48 puntate.

In effetti, se non fosse stato per lui e per le dinamiche a lui collegate, quest’anno ci sarebbe stato ben poco di cui parlare all’interno della casa. Alex, infatti, ha chiosato il suo intervento dicendo che sia stato molto più interessante parlare dei suoi triangoli amorosi, piuttosto che della sua “iguana”. A conclusione spunta l’emoticon che esorta a fare silenzio.