Nina Moric a Verissimo: svela un’inaspettata decisione di suo figlio Carlos e un dramma familiare

Nina Moric sarà intervistata nel corso della puntata del 26 marzo di Verissimo. La puntata in questione, però, è stata registrata in queste ore, pertanto, sono già trapelate le prime anticipazioni in merito a quello che vedremo.

La modella croata si è molto aperta con Silvia Toffanin, raccontando inediti retroscena inerenti la sua vita privata e familiare. Inoltre, non ha potuto fare a meno di menzionare anche Fabrizio Corona.

Le parole di Nina su Corona e sul figlio Carlos

Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, Nina Moric ha parlato del suo oscuro passato. Nello specifico, la modella ha spiegato di aver chiuso tutti ponti con alcune persone legate al suo trascorso. Tra di queste c’è anche Fabrizio Corona. I due sembravano essersi riavvicinati parecchio nell’ultimo periodo e in effetti erano andati anche a vivere insieme. La donna, però, ha specificato che questo è avvenuto solo per il bene del figlio Carlos.

Purtroppo, però, le cose non sono andate come sperato, pertanto, i due hanno deciso di interrompere ogni tipo di rapporto. Malgrado questo, però, Nina ha dichiarato di sentire di essere perseguitata dal suo passato. In merito al figlio, poi, la modella ha fatto anche un’altra confessione. In particolare ha detto di essere rimasta molto male per una decisione presa da lui di recente. Nel dettaglio, Carlos ha deciso di abbandonare gli studi. Questa scelta ha provocato molto malcontento nella madre che si augurava di vederlo proseguire nella carriera scolastica e universitaria.

La Moric svela a Verissimo un dramma familiare e sull’amore…

Ad ogni modo, durante l’intervista a Verissimo Nina Moric ha anche svelato un dramma familiare. La donna ha detto che in questo periodo sta attraversando una fase transitoria della sua vita in quanto è in procinto di tornare a vivere in Croazia. Il motivo per il quale ha preso questa decisione risiede nel fatto che sua madre non sta bene, pertanto, sente il bisogno di andare a vivere con lei per assisterla.

Nello specifico, la donna è affetta da demenza senile e le sue condizioni stanno drasticamente peggiorando, pertanto, non può più continuare a vivere da sola. Infine, sulla sua vita sentimentale, Nina è stata piuttosto vaga. Un po’ di tempo fa si vociferava che si fosse fidanzata, tuttavia, le cose pare non siano andate a buon fine. In questo momento, infatti, la donna desidera solamente dedicarsi a suo figlio e alla sua famiglia e non ha nessuna intenzione di dedicarsi ad un uomo.