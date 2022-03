Guendalina e suo fratello spariti dall’Isola dei famosi: ecco come stanno e che succede (VIDEO)

Dopo la messa in onda della puntata dello scorso giovedì dell’Isola dei famosi in molti hanno cominciato a chiedersi che fine avessero fatto Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo. Il fidanzato di lei ha già registrato un video in cui ha fatto alcuni aggiornamenti sulla situazione.

Nelle ultime ore, però, è spuntato un nuovo video in cui il giovane ha dato qualche ulteriore delucidazione in merito alla sua fidanzata e a come stia. Scopriamo che cosa è emerso.

Guendalina e suo fratello saltano due ingressi all’Isola dei famosi

In queste ore i telespettatori dell’Isola dei famosi si stanno domandando che fine abbiano fatto Guendalina e suo fratello Edoardo dall’Isola dei famosi. Il loro ingresso si sarebbe dovuto verificare lo scorso lunedì, in occasione della prima puntata. Esso è saltato ed è stato posticipato a giovedì. Anche in questa seconda occasione, però, dei due non se n’è minimamente parlato.

I fan, allora, hanno cominciato a porsi delle domande e il fidanzato di lei è intervenuto per chiarire la situazione. Lo scorso giovedì il protagonista aveva detto che neppure quella sera i due avrebbero sbarcato nel reality show. Il giovane era apparso piuttosto perplesso dicendo di non riuscire neppure lui a spiegarsi il motivo. In seguito, poi, sono sopraggiunti ulteriori aggiornamenti. In particolar modo, Federico ha registrato un nuovo video nelle scorse ore in cui ha detto qualcosa di più.

Il fidanzato di lei svela come stanno i due e cosa è successo

I telespettatori, infatti, hanno cominciato a sospettare che Guendalina Tavassi e suo fratello non sbarcassero all’Isola dei famosi in quanto affetti da qualche problema di salute. Il primo pensiero è andato, come sempre, al covid. Ad ogni modo, il fidanzato dell’influencer ci ha tenuto a specificare di non potersi mettere in contatto diretto con i due protagonisti. Una volta andati in Honduras, infatti, i concorrenti vengono privati dei loro dispositivi elettronici, pertanto, non hanno più la possibilità di mettersi in contatto con i familiari.

Malgrado questo, però, Federico ha specificato di essere venuto a conoscenza, per vie traverse, del fatto che la donna stia bene e sia particolarmente carica e volenterosa a cimentarsi in questa nuova esperienza. Al momento, dunque, non sappiamo la data precisa dello sbarco dei due nel reality show. Non ci resta che attendere per scoprire se dall’account dell’influencer trapelerà qualche altra informazione a riguardo.