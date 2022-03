La Pupa e il Secchione Show in arrivo due nuove pupe: ecco di chi si tratterebbe (FOTO)

Nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha annunciato che Flavia Vento ha abbandonato definitivamente La Pupa e il Secchione Show e in arrivo pare ci siano nuove pupe. La stessa conduttrice ha chiarito che, adesso, è necessario trovare una nuova compagna d’avventura per Aristide Malnati.

La donna, però, non ha potuto fare ulteriori spoiler in merito all’identità di questa persona misteriosa. Sul web, però, l’influencer Deianira Marzano ha fatto degli interessanti spoiler in merito. Vediamo cosa è emerso.

Le dichiarazioni di Barbara D’Urso su La Pupa e il Secchione Show

Flavia Vento ha deciso di abbandonare il reality show di Italia 1. La D’Urso ha spiegato che dietro questa decisione ci siano delle ragioni un po’ più serie rispetto a quello che si possa credere. A quanto pare, infatti, non c’entra la mancanza dei suoi cani, come inizialmente sembrava. Tutta la verità in merito alla faccenda, però, si terrà in occasione della prossima puntata del reality show. Adesso, dunque, bisogna capire chi saranno le nuove pupe che entreranno a far parte de La Pupa e il Secchione Show.

In merito all’identità della sostituta della Vento, Barbara D’Urso si è limitata a dire che si tratta di una ragazza italiana, dai capelli biondi e che rappresenta un po’ la pupa per eccellenza. La donna, però, ci ha tenuto a specificare che non si tratta di Paola Caruso, il cui ingresso è già stato annunciato un po’ di tempo fa, ma è stato rimandato a causa di alcuni problemi di salute.

Ecco chi sarebbero le due nuove pupe del reality show

In attesa che trapelino informazioni in più in merito alle nuove pupe che sbarcheranno a La Pupa e il Secchione Show, l’influencer Deianira ha fatto delle interessanti confessioni. La protagonista, infatti, ha detto di essere a conoscenza del fatto che, molto presto, entreranno a far parte del gioco due nuovi volti femminili. La prima sarebbe Elena Morali. Quest’ultima risulta completamente sparita dai suoi account social e questo non sta facendo altro che fomentare i sospetti sulla faccenda.

Il secondo nome, invece, risulta essere quello di Francesca Cipriani. Quest’ultima è reduce dall’esperienza del GF Vip, conclusasi lo scorso dicembre a causa di alcuni problemi di salute. Adesso, però, la showgirl pare sia pronta a mettersi nuovamente in gioco. Per avere la certezza assoluta, però, non ci resta che attendere la prossima puntata del reality show.