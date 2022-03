Uomini e Donne spoiler: Matteo ha fatto la sua scelta, caos in studio

Nella registrazione di sabato 26 marzo di Uomini e Donne Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta. Il giovane, con gran stupere da parte dei presenti, ha deciso di concludere il suo percorso.

Le corteggiatrici, chiaramente, sono rimaste senza parole, tuttavia, almeno una è stata felice di apprendere di essere la predestinata. Di chi si tratta? Scopriamolo subito.

Matteo fa la sua scelta a Uomini e Donne

Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta nel corso della scorsa registrazione di Uomini e Donne. La conduttrice ha invitato il ragazzo a centro studio ed ha annunciato che sarebbe stato pronto a compiere la sua scelta. Dopo poco, dunque, il protagonista ha fatto entrare le due corteggiatrici, una per volta ed ha cominciato loro la sua decisione. La prima ad entrare è stata Federica. Il tronista le ha detto di essersi legato parecchio alla giovane, tuttavia, il suo cuore lo porta altrove.

Federica chiaramente ci è rimasta molto male ed ha detto di essersi sentita presa in giro. In particolar modo, Matteo non avrebbe dovuto portarla a casa sua in quanto questo è un gesto troppo importante. Malgrado questo, dunque, la giovane ha detto che si aspettava questo epilogo, ma comunque ci è rimasta molto male. Successivamente, poi è entrata in studio Valeria e il tronista ha cominciato a parlare anche con lei.

Colpo di scena per Federica, Alessandro la fa rientrare

Matteo ha comunicato alla ragazza che fosse lei la sua scelta e il pubblico di Uomini e Donne ha accompagnato l’evento con un caloroso applauso. La ragazza, poi, ha preso la parola ed ha dato la sua risposta. Nello specifico, ha detto che sarebbe stata felice di uscire dal programma con lui. I due, così, hanno ballato ed hanno suggellato con un bacio il momento romantico. Successivamente, però, c’è stato un colpo di scena.

Nello specifico, le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram “Uomini e donne classico e over“, rivelano che Alessandro, il corteggiatore di Ida, ha fatto una richiesta inaspettata alla padrona di casa. Nello specifico, le ha chiesto di fare rientrare in studio Federica. A quel punto, il ragazzo ha chiesto alla giovane di rimanere in quanto interessato a conoscerla. Lei ha apprezzato il gesto del cavaliere, tuttavia, ha detto che non se la sarebbe sentita, pertanto, ha preferito andare via rinunciando alla possibilità di conoscerlo.