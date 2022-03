Aggiornamento nubifragio Isola dei famosi: come stanno i naufraghi e cosa succederà adesso (VIDEO)

Il fine settimana appena trascorso è stato contraddistinto da un pesante nubifragio all’Isola dei famosi. I concorrenti sono stati costretti a dover abbandonare gli atolli sui quali alloggiavano in quanto la situazione si stava facendo piuttosto pericolosa e sono stati messi in sicurezza.

A fare aggiornamenti in merito alla faccenda è stato l’inviato sul posto Alvin, il quale ha registrato dei video in cui ha ragguagliato i telespettatori circa la situazione. In queste ore, però, sono sopraggiunti degli aggiornamenti. Scopriamo cosa è successo.

I nuovi aggiornamenti di Alvin sul nubifragio

Dopo il terribile nubifragio che si è abbattuto all’isola dei famosi il reality show ha rischiato di essere sospeso. Alvin, infatti, ha informato i telespettatori circa la necessità di allontanare i concorrenti dalle isole in cui si trovavano per mettersi in salvo. La produzione, dunque, ha spostato i protagonisti in due alloggi diversi, che continuassero a tenere separati i singoli dalle coppie. L’inviato ci ha tenuto a precisare che, per fortuna, le condizioni metereologiche avverse non hanno provocato nessun danno e nessun ferito.

La paura provata, però, è stata tanta al punto che da casa in molti hanno cominciato a credere che il reality show potesse essere a rischio. A ridosso della puntata del 28 marzo, però, Alvin ha fatto un nuovo aggiornamento ai telespettatori ed ha spiegato come siano adesso le situazioni. Il protagonista ha esordito tranquillizzando tutte le persone sintonizzate, che in queste ore sono state in apprensione.

I concorrenti dell’Isola dei famosi sono tornati sulle spiagge

Successivamente, poi, il protagonista ha affermato che, finalmente, le condizioni metereologiche stanno migliorando. Il nubifragio che si è abbattuto all’isola dei famosi sembra essere passato, pertanto, adesso i concorrenti hanno potuto mettere nuovamente piede sulle due playe. Ad ogni modo, adesso bisognerà vedere come se la caveranno i concorrenti nel tentativo di rimettere in sesto l’habitat che erano riusciti a realizzare.

Il maltempo ha spazzato via le capanne e tutte le piccole insenature create, pertanto, adesso bisognerà ricostruire tutto. Malgrado questo, però, Alvin è stato ottimista ed ha detto che la cosa importante è che il tempo sembra finalmente essere ritornato sereno. Il pericolo sospensione anticipata del programma, dunque, sembra essere stato finalmente scongiurato. Adesso non ci resta che attendere per vedere come commenteranno i concorrenti l’accaduto e come riusciranno a tornare alla situazione ante nubifragio.