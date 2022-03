La Pupa e il Secchione Show anticipazioni, arriva Alex Belli: ecco cosa è emerso (FOTO)

Come se non bastassero tutte le apparizioni fatte al GF Vip, Alex Belli pare sia pronto a sbarcare anche a La Pupa e il Secchione Show. Poco prima dell’inizio della trasmissione, Barbara D’Urso aveva annunciato di avere il presentimento che, ad un certo punto, si sarebbe trovato l’ex attore di Centovetrine in studio.

Ebbene, a quanto pare questo si verificherà molto presto. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha annunciato di essere a conoscenza del fatto che il protagonista sarà presto nello studio. Vediamo cosa è emerso.

La notizia sull’arrivo di Alex a La Pupa e il Secchione Show

A La Pupa e il Secchione Show sta per arrivare Alex Belli. Martedì 29 marzo andrà in onda, come di consueto, un nuovo appuntamento con il reality show di Italia 1. La puntata era stata inizialmente posticipata a venerdì per favorire la messa in onda della partita di qualificazione ai Mondiali di calcio dell’Italia sulla Rai. Tuttavia, c’è stato un cambio di programma in quanto la nazionale è stata eliminata durante uno scontro con la Macedonia del nord, pertanto, il palinsesto è stato ripristinato regolarmente.

Ad ogni modo, al momento non si sa se Alex prenderà parte alla puntata di martedì del programma, oppure se la sua ospitata verrà posticipata di qualche settimana per fomentare la curiosità dei telespettatori. Il suo ingresso nel reality show è, certamente, molto atteso e discusso, per svariate ragione. La prima, sicuramente, fa capo alla presenza di Soleil Sorge tra le opinioniste del programma.

Cosa farà Belli nel reality show?

Alex Belli, però, andrà a La Pupa e il Secchione Show anche per salutare il suo caro amico Mirko Ganciani. Quest’ultimo, attualmente, fa coppia con la pupa Mila Suarez, la quale è una discussa ex fidanzata dell’attore. Proprio per tale ragione, la partecipazione del protagonista nel programma è davvero molto attesa. In ogni caso, se una parte di pubblico non vede l’ora che questo accade, c’è anche una porzione decisamente ostile a questo.

In molti, infatti, ritengono che la trasmissione di Barbara D’Urso si stia trasformando nel prolungamento del GF Vip. Già la presenza di Soleil Sorge richiama alla mente il programma di Signorini, inoltre, nella precedente puntata è arrivata anche Lulù Selassiè, come pupa per una sera. Adesso, con l’arrivo di Alex il quadro è completo. Non ci resta che attendere per vedere che ruolo avrà all’interno del format.