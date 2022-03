Barù beccato a cena con una ragazza misteriosa, fan di Jessica sbottano: “Ti prendi me…” (FOTO)

In queste ore è scoppiato il caos su Barù, il quale pare sia stato avvistato a cena con una ragazza misteriosa. I contenuti in questione non sono stati pubblicati sul profilo del diretto interessato, ma i fan più attenti sono comunque riusciti a scovare le immagini.

La prima reazione è provenuta dai fan di Jessica, il quali hanno immediatamente sbottato contro l’enologo difendendo la loro beniamina. Ad ogni modo, vediamo cosa è emerso sulla faccenda.

Le foto di Barù e la ragazza misteriosa

Barù è stato beccato a cena con una ragazza misteriosa. I fan dei Jerù hanno realizzato un piccolo collage di immagini in cui sono presenti delle Instagram Stories pubblicate da questa fantomatica donna del mistero. Nelle immagini in questione non si vedono i volti dei due protagonisti. Sono inquadrate solo le mani, dei bicchieri e qualche altro piccolo dettaglio della serata. Inoltre, a spadroneggiare vi è un tag misterioso.

La donna in questione, infatti, ha commentato tutte le foto scrivendo “#B”. Questo, per molti, sembra essere un chiaro riferimento a Barù. La protagonista di questo gossip, però, avrebbe badato bene a non taggare il nome del nipote di Costantino Della Gherardesca, proprio per evitare la nascita di polemiche simili a questa. I fan più attenti, però, non hanno potuto fare a meno di notare questi dettagli. (Continua dopo la foto)

La reazione di Jessica e dei suoi fan

In molti, dunque, hanno immediatamente provveduto ad informare Jessica di questa notizia. I fan della giovane le hanno detto che, mentre lei si sta prendendo tutto il fango, Barù pare se la stia spassando con una ragazza misteriosa. Almeno per il momento, però, la principessa non ha replicato a quanto accaduto. La giovane sta mantenendo il silenzio, contrariamente a quanto fatto durante una recente diretta.

In questi giorni, infatti, la ragazza si è collegata con i suoi fan e si è lasciata andare a delle chiacchiere. Ad un certo punto del collegamento, però, si è intromesso Barù, che ha fatto irruzione nella diretta facendo delle domande provocatorie alla giovane. Quest’ultima ha risposto a tono, ma non ha potuto fare a meno di lanciare qualche piccola frecciatina al suo interlocutore virtuale. Le cose tra i due, dunque, non sembrano essere molto distese. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità in merito.