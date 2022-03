Il Paradiso delle signore 30 marzo trama: dura confessione di Flavia, confronto tra Marco e Stefania

La trama della puntata di mercoledì 30 marzo del Paradiso delle signore rivela che Stefania verrà messa con le spalle al muro. Perché la giovane ha deciso di abbandonare il suo lavoro di giornalismo? Nascono dei sospetti sui sentimenti che lei prova per Marco.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Flavia farà una confessione a Ludovica in merito al suo matrimonio e alla sua situazione finanziaria. Flora, invece, fraintenderà un gesto di Umberto.

Chiarimenti e confronti al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 30 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Irene comincerà ad avere dei sospetti sull’allontanamento improvviso di Stefania dal suo lavoro. La giovane, infatti, comincerà a sospettare che dietro questa scelta repentina ci sia, in realtà, un sentimento da parte della ragazza nei confronti di Marco. Questo potrebbe essere l’unico motivo plausibili per giustificare il suo comportamento inatteso.

Marcello, dal canto suo, deciderà di non presentarsi in caffetteria in quanto è troppo adirato con Salvatore. Quest’ultimo, però, deciderà di prendere di petto la situazione dando luogo ad un confronto diretto con il suo amico. Dopo il chiarimento, i due faranno finalmente la pace. Nel frattempo, il piano diabolico di Dante continuerà ad andare avanti senza indugi. Di grande aiuto, poi, si rivelerà l’aiuto della cugina Fiorenza.

Flavia fa una confessione nella puntata del 30 marzo

A villa Guarnieri, intanto, ci sarà un fraintendimento. Nella puntata del 30 marzo del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che Umberto deciderà di fare un omaggio a Flora. A tal proposito, le regalerà degli orecchini di valore, ma la donna fraintenderà tale gesto. Flavia, invece, si troverà a fare delle confidenze molto importanti a sua figlia Ludovica. In particolar modo, la donna le confesserà che suo marito Jean Paul l’ha lasciata.

Attualmente, dunque, la protagonista vessa in una situazione economica decisamente delicata e difficile. La giovane Brancia, chiaramente, non potrà che mostrarsi preoccupata per quanto stia accadendo a sua madre. Tornando a Marco e Stefania, infine, nella puntata di mercoledì vedremo che il giovane intuirà che la fanciulla provi qualcosa per lui. A tal proposito, chiederà un confronto diretto con Stefania. Quando si troverà faccia a faccia con il nipote di Adelaide, però, la ragazza non potrà fare a meno di negare dichiarando di non provare assolutamente nulla per lui.