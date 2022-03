Oroscopo 29 marzo 2022: Cancro fortunati in amore, Capricorno temerari

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 29 marzo invitano i Gemelli ad essere riflessivi e a cambiare strada se necessario. I Toro sono un po’ provati, mentre i Sagittario sono loquaci

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Mettere sempre se stessi al primo posto è una cosa giusta, tuttavia, in certi casi si rischia di essere egoisti. Cercate di comportarmi in maniera un po’ più equilibrata. Sul lavoro dovete essere intraprendenti

Toro. Non state attraversando esattamente il periodo più sereno della vostra vita. C’ò qualche preoccupazione che vi turba e qualche pensiero di troppo. Ad ogni modo, cercate di mantenere la calma e la lucidità.

Gemelli. le previsioni dell’oroscopo del 29 marzo denotano l’inizio di un momento di incertezza per voi. Se state pensando di aver commesso qualche errore, ricordate che siete sempre in tempo per cambiare strada.

Cancro. In amore questo è un momento particolarmente roseo. Cercate di mettere da parte l’orgoglio e di godervi appieno la vicinanza delle persone care. In ambito professionale, invece, date tempo al tempo e tutto tornerà al proprio posto.

Leone. Giornata un po’ controversa per quanto riguarda le relazioni interpersonali. Se state pensando di apportare una modifica consistente ha qualche aspetto della vostra vita, cercate di non essere frettolosi.

Vergine. In amicizia tendinite di più a dare piuttosto che a ricevere. Siate un po’ più attenti ai vostri bisogni. Nel lavoro è necessario essere pronti ad ogni cambiamento ed evenienza.

Previsioni 29 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non impelagata devi in questioni troppo complicate. Spesso le risposte a certe domande le avete sotto il naso, solo che siete troppo impegnati a cercare altrove per vederle. Siate più cauti.

Scorpione. Le previsioni del oroscopo del 29 marzo esortano i nati sotto questo segno ha essere creativi sia in ambito professionale sia in quello sentimentale. Per quanto riguarda i rapporti di coppia è importante essere generosi.

Sagittario. Buon momento per quanto riguarda le relazioni. Siete molto socievoli e loquaci, pertanto, questo è il momento giusto per mettervi in gioco. Sarà davvero difficilissimo riuscire a resistervi.

Capricorno. Nel lavoro e nella vita siete persone tendenzialmente temerarie. Cercate di non essere troppo impulsivi e contate fino a 10 prima di prendere una decisione inattesa. In ambito sentimentale siete impavidi.

Acquario. I nati sotto questo segno stanno affrontando una fase di recupero, tuttavia, prima di poter tirare un sospiro di sollievo è necessario aspettare ancora un altro po’ di tempo. Non abbiate fretta.

Pesci. Non siate timorosi di osare e di esprimere appieno quelli che sono i vostri sentimenti. In certi casi è meglio avere un rimorso piuttosto che un rimpianto. Pertanto, cercate di essere più liberi.