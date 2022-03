Federica Aversano rompe il silenzio dopo la scelta di Matteo: bufera, centra suo figlio (FOTO)

In queste ore, Federica Aversano ha deciso di rompere il silenzio su Instagram dopo la scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne. Nello specifico, la ragazza ha sentito il bisogno di intervenire a seguito di alcune accuse molto pesanti che ha letto tra i commenti del suo account.

La protagonista, dunque, ci ha tenuto a spendere due parole in merito esortando tutte le persone che la seguono a comportarsi in maniera decisamente più civile e rispettosa. Vediamo cosa è successo.

Lo sfogo di Federica dopo la scelta di Matteo

Dopo la scelta di Matteo a Uomini e Donne, Federica Aversano ha deciso di rompere il silenzio sui social. La ragazza è rimasta molto male per non essere stata scelta dal tronista, tuttavia, si è potuta consolare con la bellissima dedica che le ha scritto Soraya. Quest’ultima, infatti, l’ha dipinta come una grande donna, onesta e coraggiosa, che sarà sicuramente in grado di trovare l’amore. Ad ogni modo, a fronte di questo bellissimo gesto, ce ne sono stati anche altri che Federica non ha affatto apprezzato.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha sbottato contro alcuni utenti dei social. Nello specifico, la ragazza ha detto di essersi sempre comportata in maniera tranquilla anche nei confronti delle critiche. Quello che sta leggendo in questi giorni, però, è davvero assurdo. Alcuni utenti, infatti, si sono permessi di adoperare termini poco carini nei suoi confronti ed è stato tirato in ballo anche suo figlio.

L’Aversano prende una decisione per tutelare suo figlio

Data l’estrema delicatezza del tema, la giovane non ha potuto fare a meno di intervenire per arginare la polemica. La dama ha detto di essere sempre disposta a tollerare le opinioni divergenti. Tuttavia, nel momento in cui viene tirato in ballo suo figlio lei diventa una belva. La ragazza ci ha tenuto a precisare di non dare nessun peso al numero di follower, sta di fatto che d’ora in avanti provvederà a bloccare tutte le persone che si comporteranno in modo ostile nei suoi riguardi e in quelli del figlio.

Queste sono state le uniche parole espresse da Federica Aversano dopo la scelta di Matteo a Uomini e Donne. Al momento non è chiaro a cosa si sia riferita nello specifico la ragazza, sta di fatto che i commenti dispregiativi di cui parla sono stati prontamente rimossi dal suo account.