Tina scoppia in lacrime a Uomini e Donne, telespettatori basiti: “Mai vista così” (VIDEO)

Nel corso della puntata del 28 marzo di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena inatteso in quanto Tina Cipollari è scoppiata in lacrime in studio. L’opinionista stava avendo uno dei suoi soliti diverbi con Pinuccia quando, improvvisamente, è stato toccato un tasto estremamente dolente per lei.

La dama del parterre femminile, infatti, ha tirato in ballo la madre dell’opinionista adoperando un modo di dire. La Cipollari, però, non ha affatto gradito ed ha sbottato duramente contro la sua interlocutrice, per poi finire in lacrime e scappare via.

Pinuccia tira in ballo la mamma di Tina a Uomini e Donne

La scorsa puntata di Uomini e Donne è stata contraddistinta da un episodio alquanto inaspettato in quanto Tina è scoppiata in lacrime. Tutto è cominciato nel momento in cui Pinuccia ha preso la parola dicendo di voler ballare con Alessandro. I presenti in studio sono rimasti basiti in quanto consideravano concluso questo capitolo. L’opinionista, infatti, non ha perso occasione per attaccare, come suo solito, la sua interlocutrice.

Tra le due è nato un battibecco molto acceso a seguito del quale Tina è uscita dallo studio. In quel frangente, Pinuccia ha usato un modo di dire tirando in ballo la madre dell’opinionista e dicendo che non le avesse insegnato l’educazione. Quest’ultima, nel sentire quelle parole dall’esterno dello studio, si è fiondata all’interno come una belva. Allora, si è scagliata contro la sua interlocutrice esortandola a non permettersi mai più di tirare in ballo persone che non ci sono più. (Continua dopo il video)

La Cipollari scoppia in lacrime e lascia lo studio

Nella faccenda è intervenuta anche Maria De Filippi, la quale ha provato a far calmare la sua opinionista dicendole che Pinuccia avesse pronunciato solo un modo di dire. Lo scopo della donna non era certamente quello di tirare in ballo la madre della Cipollari. Tina, però, è rimasta insolitamente in silenzio, al punto che i presenti a Uomini e Donne l’hanno guardata increduli, fino a che la donna non si è lasciata scappare qualche lacrima.

A quel punto, è corsa fuori dallo studio. Gianni è rimasto basito in quanto ha ammesso di non averla mai vista così provata. Sperti ha accusato Pinuccia di aver esagerato. Anche il pubblico da casa è rimasto molto sorpreso in quanto non era mai capitato di vedere Tina Commossa. Ad ogni modo, la donna ha deciso di non rientrare più in studio per tutta la puntata.