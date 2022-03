Uomini e Donne anticipazioni 29 marzo: lite tra Matteo e Federica, Luca deluso da Soraya

La puntata del 29 marzo di Uomini e Donne proseguirà da dove si era interrotta la precedente. Nello specifico, vedremo che al centro dell’attenzione ci sarà Matteo Ranieri. Il ragazzo racconterà quali siano state le sue ultime esterne fatte.

Per quanto riguarda Luca, invece, il ragazzo ha deciso di portare in esterna Soraya, ma in studio i due avranno un piccolo alterco. Inoltre, verrà dedicato spazio anche alla nuova tronista Veronica. Vediamo tutto quello che accadrà.

Lite tra Matteo e Federica nella puntata del 29 marzo

Le anticipazioni della puntata del 29 marzo di Uomini e Donne rivelano che si comincerà da Matteo. Il ragazzo si troverà già seduto al centro dello studio e spiegherà cosa sia accaduto con le sue corteggiatrici. In primo luogo, il protagonista spiegherà di essere uscito con Valeria. I due hanno dato luogo ad un’esterna molto bella la quale si è conclusa con un gesto inaspettato del tronista. Nello specifico, il giovane le ha fatto un regalo, ovvero, una foto, sul cui retro le ha lasciato una dedica.

Il giovane le ha scritto che quando sta con lei gli viene voglia di pensare al futuro. A suggellare la bellissima esterna, poi, c’è stato anche un bacio molto passionale. Federica, chiaramente, rimarrà molto male e in studio non potrà fare a meno di palesare tutto il suo dissenso sulla faccenda. Tra i due, dunque, nascerà una piccola discussione. In merito al trono di Luca, invece, anche per lui non mancheranno i disguidi.

Luca deluso e Valentina decisa a Uomini e Donne

Nella puntata del 29 marzo di Uomini e Donne, infatti, il tronista dirà di essere uscito in esterna con Soraya. I due sembravano essere stati molto bene ma poi, nella parte conclusiva delle riprese, la giovane ha rifiutato di dargli un bacio. Questo, chiaramente, ha fatto innervosire di parecchio Luca. Durante la puntata, infatti, il ragazzo si scaglierà contro la sua corteggiatrice chiedendole il motivo del suo rifiuto. Anche tra i due, dunque, ci sarà uno scontro.

Per quanto riguarda Veronica, invece, la nuova tronista si sta appena ambientando in studio. Anche se è presto, però, ha già tirato fuori il suo carattere. La ragazza, infatti, ha fatto un’esterna con un primo corteggiatore di cui non è rimasta particolarmente colpita. Per tale ragione, nel giro di poco tempo deciderà di liquidarlo.