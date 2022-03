Cosa nascondono Roger e Estefania dell’Isola dei famosi? Arriva la “conferma” di quanto accaduto in hotel (FOTO)

Da giorni, ormai, non si fa che parlare di Estefania Bernal e Roger Balduino in quanto pare che tra i due ci sia stato qualcosa prima dell’Isola dei famosi. I due, però, si sono sempre mostrati piuttosto reticenti sulla faccenda, pertanto, sembra proprio che nascondano qualcosa.

A dare qualche delucidazione in più in merito a quello che sembrerebbe essere accaduto tra loro è stata Deianira Marzano. Quest’ultima ha detto di essere venuta in possesso di alcune conferme in merito a quanto accaduto prima dell’inizio del reality show. Vediamo cosa è emerso.

La “conferma” di Deianira su Estefania e Roger

Estefania e Roger sono stati davvero insieme prima dell’inizio dell’Isola dei famosi? Questa sembra ormai una convinzione comune, tuttavia, per avere la conferma ufficiale bisognerebbe attendere l’ammissione da parte dei diretti interessati. Ad ogni modo a dare qualche indizio in più è stata Deianira. Quest’ultima, sul suo profilo Instagram, ha dichiarato di aver ricevuto la conferma che i due abbiano avuto dei rapporti intimi prima della partenza del reality show.

Sembrerebbe, infatti, che i due abbiano avuto degli incontri mentre erano in albergo prima dell’inizio del programma. Successivamente, poi, la Marzano si è lasciata scappare anche qualche battutina in merito ad alcuni bizzarri ritrovamenti nei kit di emergenza dei naufraghi. Tempo fa, infatti, era stata diffusa l’indiscrezione che al loro interno fossero stati reperiti dei preservativi. Ebbene, Deianira ha detto che, finalmente, ne ha compreso il motivo. (Continua dopo le foto)

I due naufraghi dell’Isola dei famosi sono criptici

Insomma, tutti questi indizi sembrano condurre verso un’unica conclusione, ovvero, che Estefania e Roger abbiano avuto un flirt prima dell’Isola dei famosi. In effetti, anche gli opinionisti non hanno risparmiato frecciatine ai due in merito a quello che potrebbe essere accaduto. Durante la puntata di lunedì sera del reality, infatti, Vladimir Luxuria non ha fatto altro che fare battute sul fatto che Roger fosse legato a Cicciolina e che Estefania sarebbe stata gelosa.

Ad ogni modo, almeno per il momento, i due non si sono ancora espressi sulla faccenda. La modella si è limitata semplicemente a dire di essere felice che Roger sia giunto nell’isola dove si trova lei, malgrado sia legato ad Ilona Staller. Intanto, in studio un’amica della ragazza ha smentito le recenti voci in merito al presunto flirt tra i due. Ma sarà vero? Ci sono molte cose che non tornano.