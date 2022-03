Flavia Vento, le prime parole dopo l’uscita da La Pupa e il Secchione Show: pioggia di insulti (FOTO)

Come tutti i telespettatori de La Pupa e il Secchione Show avranno avuto modo di apprendere, Flavia Vento ha deciso di abbandonare il reality show. Dopo soli 8 giorni di permanenza, infatti, ha deciso per l’ennesima volta di non portare a termine la sua esperienza.

Barbara D’Urso ha mostrato alcuni video inediti inerenti l’abbandono del programma da parte della protagonista. In queste ore, però, la showgirl ha deciso di rompere il silenzio attraverso i suoi social. Vediamo cosa ha detto.

L’abbandono di Flavia de La Pupa e il Secchione Show

Flavia Vento ha abbandonato La Pupa e il Secchione Show. Attraverso dei video mostrati da Barbara D’Urso si vede la protagonista estremamente provata intenta a fare i bagagli per andare via. La donna è scoppiata in lacrime dicendo di non essere fatta per i reality show. Proprio per questo, malgrado ci provi ogni volta, non riesce mai a portarne a termine nessuno. Nel corso della sua carriera, ha partecipato per ben 5 volte a tali programmi e ciascuno di essi è finito anticipatamente a causa sua.

Ad ogni modo, stavolta pare che la causa scatenante non sia stata la mancanza dei suoi cani. La donna, infatti, ha dichiarato di essere andata in ansia e di non essere affatto portata per cimentarsi in questo genere di avventura. Ora che il suo abbandono è ufficiale, dunque, Flavia ha deciso di tornare sui social con dei commenti, ma la reazione del pubblico non è stata molto positiva. (Continua dopo il video)

… ebbene sì, Flavia Vento ha battuto il suo stesso record. 🫣⁰⁰Ne saprete di più a #LaPupaeilSecchioneShow… Domani in prima serata su #Italia1 ed in streaming su Mediaset Infinity! 👀 pic.twitter.com/39ELlVZF5j — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 28, 2022

Le prime parole della Vento e i commenti del web

Attraverso il suo account di Twitter, Flavia Vento si è limitata a condividere alcuni video inerenti i momenti più drammatici del suo abbandono de La Pupa e il Secchione Show. Su Instagram, invece, ha pubblicato una sua foto nella quale sfoggia un vistoso abito giallo canarino. Come didascalia dell’immagine, la donna si è limitata a fare una battuta sulla presunta frequentazione con Tom Cruise.

A tal proposito, la protagonista ha esortato l’attore a farsi sentire. Al di sotto del post in questione, però, sono stati molti i commenti degli utenti dei social, il quali non sono sembrati affatto clementi con la donna. In molti, infatti, l’hanno insultata definendola una stupida che, ogni volta che prende parte ad un reality, non riesce mai a portarlo a termine. Lei, però, almeno per il momento, ha deciso di ignorare completamente i commenti negativi.