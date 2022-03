Isola dei famosi, come sta Patrizia Bonetti dopo l’ustione? Parla il suo staff (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi ha informato i telespettatori del fatto che Patrizia Bonetti fosse assente. La concorrente, infatti, non ha preso parte alla puntata in questione.

Il motivo risiede nel fatto che durante la precedente prova del fuoco a cui ha partecipato si è ustionata. Ad ogni modo, a dare qualche informazione in più sulla vicenda ci hanno pensato le persone che stanno gestendo attualmente il suo profilo Instagram.

Patrizia si è ustionata all’Isola dei famosi

Patrizia Bonetti ha riscontrato un serio problema di salute all’Isola dei famosi. In una precedente puntata, infatti, la protagonista si era cimentata nella prova del fuoco, tuttavia, ha sforzato il suo corpo un po’ troppo. La donna, infatti, si è procurata delle ustioni le quali sono state soggette a dei controlli. La conduttrice Ilary Blasi, pertanto, nella puntata di ieri ha chiarito che i medici avessero ritenuto opportuno tenere sotto controllo la protagonista.

Questo è il motivo per il quale Patrizia non ha preso parte alla scorsa puntata del reality show. La donna sembrerebbe essere nell’infermeria del posto costantemente monitorata dai medici. Al momento, però, il cast del reality show non ha fornito ulteriori informazioni in merito alle sue condizioni di salute. A rompere il silenzio sulla vicenda è stato anche lo staff della showgirl. Vediamo nel dettaglio che cosa hanno dichiarato.

Lo staff della Bonetti interviene sui social

Sull’account Instagram di Patrizia Bonetti è apparso un post legato all’incidente avuto dalla donna è l’Isola dei famosi. In particolar modo, le persone che stanno gestendo il suo account hanno pubblicato una foto che ritrae la protagonista durante la sua esperienza nel reality show. La didascalia annessa al di sotto dell’immagine è una citazione. In particolar modo, si fa riferimento al fatto che in certi casi nella vita è opportuno riconoscere i propri limiti e fermarsi.

Questo è proprio quello che è stata costretta a fare Patrizia nei suoi primi giorni di esperienza nel programma di Canale 5. Al di sotto del post in questione sono stati molti fan che sono intervenuti per commentare e per mostrare tutta la loro vicinanza alla concorrente. In molti hanno augurato una pronta guarigione alla Bonetti e l’hanno esortato a rimettersi in sesto e a tornare in gioco più forte di prima.