Matteo Ranieri nella bufera dopo la scelta: spunta un retroscena risalente a prima della registrazione

Come i fan di Uomini e Donne sapranno, Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta, ma subito dopo è scoppiata una bufera. Il ragazzo, infatti, che di solito è sempre stato elogiato, in queste ore è stato pesantemente criticato.

Nello specifico, alcuni utenti hanno voluto portare alla luce un retroscena avvenuto poco prima della registrazione della puntata della scelta per screditare considerevolmente il protagonista. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Il retroscena su Matteo a un passo dalla scelta

Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta, la quale è ricaduta su Valeria. Federica, chiaramente, ci è rimasta molto male, tuttavia, è stata costretta a farsene una ragione. Se lei sembra essere piuttosto rassegnata, però, lo stesso non può dirsi per i numerosi fan che hanno sperato fino all’ultimo di vedere questa coppia formarsi. Allo scopo di screditare Ranieri, infatti, alcune persone hanno diffuso una segnalazione alquanto interessante sul suo conto e Deianira Marzano l’ha condivisa.

In particolare è stato messo in evidenza quando accaduto poco prima della scelta. Matteo, infatti, aveva in un primo momento eliminato Federica. Successivamente, però, aveva deciso di andare a riprendersela in quanto non riusciva ad immaginare di portare avanti il suo percorso senza di lei. Subito dopo questo gesto, però, è arrivata la scelta a sorpresa, ricaduta sulla rivale della ragazza.

Ranieri inondato dalle critiche, come risponderà?

Questo cambio repentino di atteggiamento che ha spinto Matteo Ranieri a compiere la sua scelta, però, sta generando dei sospetti. Diversi telespettatori, infatti, stanno accusando il ragazzo di aver adoperato solamente una strategia per portare avanti il suo trono e arrivare ad una consueta scelta. Per molti, Matteo non ha mai provato niente per Federica, tuttavia, aveva deciso di andare a riprendersela altrimenti non avrebbe potuto portare avanti il suo percorso.

Insomma, molte persone si stanno scagliando contro il ragazzo accusandolo di non essere il ragazzo così genuino e sincero come ha sempre voluto far credere. Almeno per il momento, però, il protagonista non è intervenuto sulla faccenda in quanto vincolato ad un contratto con il programma. Esso gli impedisce di tornare sui social o rilasciare dichiarazioni prima della messa in onda della puntata della scelta. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere in che modo si difenderà il protagonista da tutte queste accuse.