Soleil Sorge vuole “rubare” il posto a Barbara D’Urso? L’inaspettata confessione

Nel corso di una recente intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, Soleil Sorge ha parlato della sua esperienza a La Pupa e il Secchione Show e poi si è soffermata su Barbara D’Urso. Nello specifico, ha fatto delle confessioni inedite in merito a ciò che pensa di Lady Cologno.

Successivamente, poi, la giovane ha svelato anche dei retroscena inediti in merito alla sua vita al suo modo di essere. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le confessioni di Soleil su Barbara D’Urso

Dopo il GF Vip, la carriera di Soleil Sorge sta decollando, sta di fatto che è stata scelta da Barbara D’Urso per diventare un’opinionista de La Pupa e il Secchione Show. A tal proposito, l’infleuncer ha detto di essere convinta che la conduttrice abbia optato per lei in quanto apprezza il suo carattere. La D’Urso, infatti, l’ha spesso invitata nelle sue trasmissioni come opinionista, proprio perché apprezza moltissimo il suo essere così irriverente e diretta.

Il ruolo di opinionista, dunque, sembrerebbe essere cucito addosso alla Sorge. Tuttavia, le ambizioni della giovane sono molto più alte. La ragazza, infatti, ha lasciato intendere di apprezzare moltissimo la carriera di Barbara e desidererebbe moltissimo arrivare alle sue vette. Purtroppo, però, Soleil ha ammesso di riconoscere che la sua carriera è davvero inarrivabile ed è per pochi.

La Sorge e il suo essere secchiona

Malgrado questo, però, Soleil Sorge è una ragazza molto determinata, cosa che contraddistingue anche Barbara D’Urso. Per tale motivo, ha detto che sta studiando moltissimo nella speranza di riuscire a realizzare i suoi sogni. Ad ogni modo, la giovane ha dichiarato che, poco alla volta, sta raccogliendo i frutti del suo lavoro e del suo impegno, pertanto è sicura che se continuerà così potrebbe andare lontano.

In merito alla Pupa e il Secchione Show, poi, Soleil ha ammesso che, malgrado apparentemente lei sembri una pupa, in realtà è una secchiona. Da piccola, infatti, era appassionata di videogiochi e di televisione. Decise di cominciare la carriera televisiva proprio perché spinta dalla curiosità di capire che cosa ci fosse dietro le telecamere. Con il tempo, poi, ha riscoperto una femminilità che non credeva di avere e che l’ha portata ad essere reputata da tutti più una pupa che una secchiona, ma la realtà è ben diversa.