Il Paradiso delle signore anticipazioni 31 marzo: cena imbarazzante a casa Colombo

Giovedì 31 marzo andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che l’imbarazzo è il gelo tra Stefania e Gemma si farà sentire sempre di più. La causa di tutto, chiaramente, è Marco.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Marcello comincerà ad essere piuttosto sospettoso dell’avvicinamento tra Ludovica e Ferdinando. Clima teso anche tra Flora e Umberto. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Marcello dubbioso su Ludovica e Ferdinando al Paradiso delle signore

L’episodio del 31 marzo del Paradiso delle signore sarà piuttosto movimentato, soprattutto per quanto riguarda le faccende sentimentali. Partendo da Gemma, la ragazza avanzerà una proposta a sua madre e ad Ezio. La ragazza si mostrerà davvero stanca ed esausta del clima di ostilità che si respira in famiglia, per tale ragione deciderà di ristabilire un clima sereno. Quello che ha vissuto nelle ultime settimane è stato davvero complesso, pertanto, adesso necessità di serenità. Ma riuscirà nel suo intento?

Per quanto riguarda Marcello, invece, il ragazzo comincerà a sospettare che tra Ludovica e Ferdinando ci sia qualcosa. I due, in effetti, si mostreranno particolarmente vicini e complici. Barbieri non potrà fare a meno di notare la cosa, pertanto, le sue sicurezze in merito al rapporto con la Brancia cominceranno vacillare seriamente.

Cena imbarazzante a casa Colombo nella puntata del 31 marzo

In merito a Umberto e Flora, invece, tra i due ci sarà ancora molta ostilità. Il commendatore proverà a fare di tutto per cercare di riconquistare la fiducia della donna, tuttavia, quest’ultima si mostrerà parecchio ostile. Flora, infatti, respingerà tutti i tentativi di Guarnieri di riavvicinarsi a lei. Nel corso della puntata del 31 marzo del Paradiso delle signore, poi, vedremo che ci saranno delle novità nel triangolo amoroso che riguarda Gemma, Marco e Stefania.

Quest’ultimo non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente provata per l’ostilità che Gemma nutre nei suoi confronti. Irene, dal canto suo, proverà ad aiutare la sua amica esortandola a prendere in mano la situazione a reagire. Proprio mentre Stefania comincerà a fare suo questo concetto, però, ci sarà un evento inatteso. La fanciulla, infatti, si troverà a dover presenziare ad una cena a casa Colombo. A tale banchetto presenzierà, naturalmente, anche Gemma. A creare scompiglio, invece, sarà la presenza di Marco, il quale sarà l’ospite d’onore.