Uomini e Donne anticipazioni 30 marzo: la decisione di Gemma e un colpo di scena

Mercoledì 30 marzo ci sarà un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. In tale occasione dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione effettuata lo scorso 26 marzo.

Nello specifico, si tratta delle riprese durante le quali è stata effettuata la scelta a sorpresa di Matteo Ranieri. Questo avvenimento, però, molto probabilmente non andrà in onda domani, pertanto, vediamo su cosa ci si soffermerà nella puntata di mercoledì.

Cosa accadrà nella puntata del 30 marzo di Uomini e Donne al trono classico

Le anticipazioni della puntata del 30 marzo di Uomini e Donne rivelano che al centro dell’attenzione ci saranno nuovamente gli esponenti del trono over. In particolare, bisognerà capire che decisione avrà preso Gemma in merito alla conoscenza con Franco. Durante la scorsa puntata, infatti, i due hanno avuto un disguido piuttosto acceso in quanto il cavaliere ha accettato di far scendere una nuova corteggiatrice

In tale occasione, infatti, la dama Torinese ha deciso di interrompere la frequentazione con il cavaliere. Ma la donna sarà rimasta della stessa opinione anche nella puntata odierna? Chi può dirlo. Per quanto riguarda Ida e Alessandro, invece, tra i due la storia sembra definitivamente giunta al capolinea. La Platano ha deciso di fermarsi in quanto si è resa conto di essere molto più avanti di lui. In effetti, non ha fatto male considerando il fatto che il cavaliere sembrerà già interessato a nuove dame.

Colpo di scena al trono classico

Per quanto riguarda Armando, invece, nella puntata del 30 marzo di Uomini e Donne dovremmo vedere a che punto sono arrivate le conoscenze che ha intrapreso con Alessandra ed Aneta. Stando a quanto accaduto nelle puntate precedenti, è molto probabile che il cavaliere decida di proseguire solo con una delle due protagoniste. Per quanto riguarda il trono classico, invece, non sappiamo con certezza se nella puntata in questione si parlerà dei tronisti

Considerando che la registrazione in questione è quella relativa alla scelta di Matteo, molto probabilmente si comincerà a parlare di lui verso la parte conclusiva della puntata. La scelta vera e propria, invece, dovrebbe essere trasmessa tra giovedì e venerdì prossimo. Ricordiamo che il ragazzo ha dato luogo ad un colpo di scena in quanto ha scelto di scegliere a sorpresa Valeria. Per saperne di più, però, non ci resta che attendere le prossime messe in onda del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.