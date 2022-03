Luigi Favoloso contro Elena Morali per essere andata a La Pupa e il Secchione Show: il commento rimosso

Come i telespettatori de La Pupa e il Secchione Show avranno avuto modo di vedere, Elena Morali è la nuova pupa compagna di Aristide Malnati, ma il fidanzato Luigi Favoloso pare sia contrario. In queste ore, infatti, alcuni utenti dei social hanno segnalato un commento rilasciato dal protagonista contro le scelte della sua compagna.

Andando sull’account del protagonista, però, attualmente questo commento pare sia stato rimosso. Vediamo nel dettaglio che cosa celava e cosa pare sia successo tra i due.

Il commento, poi rimosso, di Luigi Favoloso

La partecipazione di Elena Morali a La Pupa e il Secchione Show pare abbia fatto storcere il naso a Luigi Favoloso. Quest’ultimo, infatti, sui social avrebbe pubblicato una frase piuttosto pungente per criticare le scelte della sua compagna di vita. A tal proposito, il giovane avrebbe scritto che non deve necessariamente condividere tutte le scelte della sua fidanzata. Ci sono volte in cui si hanno opinioni divergenti, pertanto, ognuno deve essere libero di comportarsi come meglio crede.

Queste parole sono risultate piuttosto pungenti, proprio come se tra i due ci fosse stato un po’ di risentimento una volta appresa la notizia della partecipazione della donna al reality show. A generare particolare sgomento, però, è il fatto che il protagonista pare abbia cancellato questo commento dal suo account Instagram. Forse si sarà pentito delle parole adoperate?

Elena Morali spiazza a La Pupa e il Secchione Show

Al momento Luigi Favoloso sta preferendo trincerarsi dietro un rigido silenzio non esprimendo nessun parere nei confronti di Elena Morali. Quest’ultima ha appena cominciato la sua nuova avventura a La Pupa e il Secchione Show insieme ad Aristide Malnati e i due sembrano già essere una coppia perfettamente sincronizzata. Nel corso della puntata dello scorso martedì, infatti, la donna si è cimentata nel rinomato “zucca quiz” ed ha dato il meglio di sé.

Contrariamente a quanto molti si potessero aspettare in quanto pupa, infatti, la protagonista ha risposto a tutte le domande che le ha posto Barbara D’Urso. La stessa conduttrice, infatti, si è detta basita dalle sue conoscenze ed ha chiosato dicendo che, forse, ha sbagliato schieramento in quanto non sembra essere affatto una pupa. Adesso non ci resta che attendere per vedere come si destreggerà in questa nuova avvenuta e se Luigi si renderà protagonista di nuovi interventi.