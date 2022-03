Il Paradiso delle signore trama 1 aprile: Dante spiazza, passione tra Stefania e Marco

Ciò che era nell’aria finalmente accadrà. Nel corso della puntata del giorno 1 aprile del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che tra Stefania e Marco scoppierà la passione. I due non potranno più resistere alle loro emozioni e decideranno di lasciarsi andare.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Dante prenderà una decisione alquanto inaspettata per tutelare Beatrice. Ludovica, invece, resterà molto colpita dal racconto di Flavia, al punto da fare una scelta inattesa.

Ludovica prende una decisione su Flavia al Paradiso delle signore

L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 1 aprile, sarà ricca di colpi di scena. Innanzitutto vedremo che Ludovica rimarrà molto toccata dal racconto di Flavia. Quest’ultima è stata lasciata dal marito di punto in bianco e attualmente vessa in una situazione finanziaria piuttosto complicata. La giovane, dunque, deciderà di venire in contro alle esigenze della donna e prenderà l’inaspettata decisione di ricostruire un rapporto con lei.

Malgrado le divergenze avute in questo periodo, infatti, tra le due sembrerà tornare un clima di serenità. In merito a Dante, invece, quest’ultimo continuerà a portare avanti il suo piano per boicottare la lotteria del grande magazzino. Tuttavia, nel giro di poco tempo il protagonista si renderà conto del fatto che se dovesse andare avanti con il suo piano, la persona che ci rimetterebbe di più sarebbe proprio Beatrice.

Marco e Stefania si lasciano andare nella puntata del giorno 1 aprile

Proprio in virtù di questo, Romagnoli si troverà a dover prendere una decisione del tutto inaspettata. Nella puntata del giorno 1 aprile del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che Ferdinando prenderò una decisione. Il protagonista, infatti, deciderà di coprire la sua quota finanziaria nell’affare che ha creato Dante. A casa Colombo, intanto, la cena sarà conclusa. L’imbarazzo tra alcuni commensali è stato chiaramente tangibile, ad ogni modo, la cosa importante è che sia giunta al termine.

Dopo il banchetto, però, accadrà qualcosa di molto importante tra Marco e Stefania. I due sono in sintonia da molto tempo ed hanno provato a respingersi in quanto lui è impegnato con Gemma. Stefania, dunque, per il bene della sua sorellastra ha sempre tentato di reprimere le sue emozioni. Nella puntata in questione, però, vedremo che i due non riusciranno più a tenersi tutto dentro. Tra loro, dunque, esploderà la passione, che potrebbe cambiare considerevolmente le carte in tavola.