Alfonso Signorini replica alla stoccata di Ilary Blasi: svelato contenuto di una telefonata privata

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Chi è stata pubblicata un’intervista ad Alfonso Signorini in cui ha parlato della stoccata ricevuta da Ilary Blasi. Durante la prima puntata dell’Isola dei famosi, infatti, la donna tirò in ballo il collega dicendo che il passaggio da opinionista a conduttore fosse alquanto labile.

In molti ci avevano visto della malizia dietro questa affermazione, pertanto, la curiosità su quella che sarebbe stata la risposta del giornalista era altissimi. Dopo un po’ di giorni, ecco finalmente la replica del conduttore del GF Vip.

Ecco cosa pensa Alfonso della battuta di Ilary

Alfonso Signorini ha deciso di commentare le parole usate da Ilary Blasi sul suo conto durante la prima puntata dell’Isola dei famosi. La battuta della moglie di Francesco Totti aveva sollevato un grosso polverone in quanto in molti credevano che la sua fosse una stoccata al collega. Quest’ultimo, da suo opinionista al GF Vip, le avrebbe “rubato” il posto diventando il conduttore. Ma Alfonso se la sarà davvero presa?

Il presentatore ha negato assolutamente di essersi offeso per le parole della Blasi. Il conduttore, anzi, ha detto di aver apprezzato molto l’uscita della collega in quanto l’ha reputata assolutamente calzante. A suo avviso, infatti, se una persona ha talento può essere opinionista, conduttore, cantante, insomma, può fare esattamente tutto ciò che desidera.

La conversazione privata tra Signorini e la Blasi

Proprio per tale ragione, Alfonso Signorini ha ribadito di non averci visto alcuna malizia nell’uscita di Ilary Blasi. Come se non bastasse, poi, il protagonista ha anche svelato il contenuto di una conversazione privata intercorsa tra lui e la moglie di Totti. Mentre tutti sul web si impegnavano a mettere zizania tra loro, infatti, i due non facevano altro che spassarsela al telefono facendosi delle grasse risate.

A quanto pare, quindi, prima di risolverla pubblicamente, i due si sono sentiti privatamente e si sono confrontati sull’accaduto. Alfonso ha concluso dicendo di stimare molto Ilary e di reputarla una donna davvero onesta e priva di malizia. Infine, il giornalista ha detto che in questo periodo è stato assente, e continuerà a farlo, poiché dopo essere entrato per sei mesi nelle case degli italiani, adesso deve sparire, altrimenti il rischio di sovraesposizione mediatica prende il sopravvento e questa è certamente una cosa penalizzante per chiunque.