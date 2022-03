Oroscopo 31 marzo 2022: Vergine in cerca di attenzioni, Pesci schivi

Secondo l’oroscopo del 31 marzo i nati sotto il segno del Leone possono osare un po’ di più. I Bilancia devono essere più limpidi e i Pesci sono introversi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ agitati in quanto la Luna è un po’ contraria. Ad ogni modo, non temete, verso la fine della settimana le cose si aggiusteranno e tornerà il sereno. Cercate di mantenere la calma.

Toro. State giocando a carte scoperte in amore e questa potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Meglio essere audaci in ambito professionale e non lasciare che siano gli altri e prendere le decisioni al vostro posto.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 31 marzo vi invitano a chiudere questo mese in bellezza. Fate il bilancio delle cose che siete riusciti a portare a termine e di quelle che vi mancano, poi agite di conseguenza.

Cancro. Giornata interessante sul fronte delle relazioni. Nel lavoro, invece, potrebbe nascere qualche piccola incomprensione dovuta alla divergenza di opinioni. Cercate di mostrarvi calmi e diplomatici.

Leone. Tentate la fortuna in questo periodo, naturalmente con moderazione. Questo è il momento giusto per mettersi in gioco e per dimostrare a voi stessi, in primi, e agli altri quanto valete realmente.

Vergine. I nati sotto questo segno sono alla continua ricerca di attenzioni. In amore vi sentite un po’ trascurati e questo potrebbe spingervi a commettere qualche gesto inconsulto. Cercate di essere un po’ più razionali.

Previsioni 31 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se vi sentite un po’ trascurati dalle persone care cercate di essere onesti e di rivelare le vostre emozioni. Chiudervi in voi stessi non vi aiuterà a risolvere le situazioni, anzi le peggiorerà solamente.

Scorpione. In amore come nel lavoro è necessario scendere a qualche compromesso. Ricordate che non potete avere tutto e subito, ma per ottenere delle soddisfazioni è necessario aspettare il momento giusto.

Sagittario. Buon momento per quanto riguarda le relazioni. Ci sono delle buone occasioni all’orizzonte, ma dovete tenere gli occhi ben aperti. Meglio fidarsi di poche persone, ma buone.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 31 marzo vi invitano a moderare i toni quando vi relazionate con persone che non vi conoscono. Ricordate che chi non sa come siete fatti potrebbe restare impressionato negativamente.

Acquario. Giornata piena di impegni per voi. Cercate di mantenere la calma e di non prendere decisioni in maniera troppo frettolosa. Dal punto di vista personale è necessario fare un esame di coscienza.

Pesci. In questo momento vi sentite un po’ schivi e non avete molta voglia di mettervi in gioco. Non amate essere giudicati, pertanto, potreste eludere ogni tipo di “prova” proprio per evitare il giudizio altrui.