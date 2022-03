Uomini e Donne, nella puntata del 31 marzo ci sarà la scelta di Matteo Ranieri

La puntata del 31 marzo di Uomini e Donne dovrebbe essere, con ogni probabilità, quella relativa alla scelta di Matteo Ranieri. Come appreso dalle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over”, il giovane ha preso la sua decisione in maniera del tutto inaspettata.

Essa è ricaduta su Valeria e Federica è rimasta, chiaramente, molto male. In studio, poi, Maria De Filippi inviterà una coppia che ha fatto parte del programma non molto tempo fa. Ecco tutti i dettagli.

La scelta di Matteo a Uomini e Donne

Nella puntata del 31 marzo di Uomini e Donne andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e sarà quella in cui assisteremo alla scelta di Matteo. Il ragazzo esordirà dicendo di sentirsi pronto a prendere una decisione in quanto in settimana ha avuto la conferma della donna che vuole al suo fianco. A questo punto, allora, chiederà a Federica di entrare in studio e le dirà di volerle molto bene e di essersi legato a lei, tuttavia, il suo cuore lo porta da un’altra parte.

La giovane, chiaramente, rimarrà molto male e non potrà fare a meno di sbottare contro il tronista. Nello specifico, Federica dirà di essersi sentita presa in giro in quanto Matteo avrebbe potuto evitare di compiere dei gesti nei suoi confronti. Se il tronista aveva la sua scelta, poteva comportarsi in maniera diversa. In studio, però, nascerà una piccola discussione anche con Tina. La Cipollari interverrà e prenderà le difese di Matteo scagliandosi contro Federica.

Alessandro si dichiara a Federica nella puntata del 31 marzo

Dopo lo sfogo della ragazza, poi, lei uscirà dallo studio e verrà dato spazio a Valeria. Ranieri le farà un discorso e poi le comunicherà di essere la sua scelta. La corteggiatrice sarà estremamente felice, così il trono di Matteo si concluderà nella puntata del 31 marzo di Uomini e Donne con una pioggia di petali rossi. In studio, poi, ci saranno anche due ospiti speciali. Maria De Filippi, infatti, farà entrare Chiara e Davide, i quali assisteranno alla scelta e avranno modo di commentare l’accaduto.

Successivamente ci sarà un colpo di scena. Nello specifico, Maria De Filippi chiederà a Federica di rientrare in studio. Nella scorsa puntata Alessandro aveva detto di essere interessato a una ragazza in particolare di cui, però, non ha voluto fare il nome. Nella puntata di oggi, poi, ci sarà un colpo di scena in quanto il ragazzo dirà che la persona in questione è Federica. Lei tornerà in studio, ma rifiuterà di conoscere il cavaliere.